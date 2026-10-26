ルール・ナハリヒテンの報道によると、ボルシア・ドルトムントでは現在、契約満了が近づくアルジェリア人選手との契約を延長する動きはまったくない。また、選手本人が契約延長を望んでいるかどうかも不明だという。

ニコ・コヴァチ監督が好むニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン、ジョアン・ガドゥのセンターバック3人の後ろで、ベンセバイニは現在、BVBでレギュラーの座を争う立場にとどまっている。昨季は主力の一員だったが、今季はベンチで過ごすことが多い。

一方、31歳のベンセバイニは、出場機会が少ない中でも、直近のブンデスリーガ、アイントラハト・フランクフルト戦などで十分に存在感を示した。SGEを相手に球際では一歩も引かず、あらゆるシュートに身を投げ出し、絶体絶命の場面でもたびたび足を伸ばして防いだ。

「ラミーは経験豊富な選手だと、見ていてすぐに分かる。シーズン序盤はあまりプレーしていなかったが、途中から入って落ち着いて試合を最後まで戦った。それに、いい攻め上がりも2、3回あったし、我々が再び無失点で終えられたことにも大きく貢献した」と、スポーツ部門の最高責任者であるラース・リッケンはアルジェリア人選手を称賛した。

ただし、ドルトムントが次に臨むDFBポカールのSVヴェルダー・ブレーメン戦で、ベンセバイニがピッチに立つことはない。FCバイエルン・ミュンヘンとのスーパーカップで受けたレッドカードにより、あと1試合の出場停止処分が残っているためだ。

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ラミー・ベンセバイニはいつからBVBでプレーしている？

ベンセバイニの出場数は、公式戦を通じて現在6試合。肋骨の打撲でシーズン開幕に出遅れた後、チャンピオンズリーグの直近2試合と、先週末のブンデスリーガの試合で先発出場した。

31歳のベンセバイニは2023年からBVBに所属している。当時、ボルシア・メンヒェングラートバッハから移籍金なしで加入した。それ以来、このDFは112試合に出場し、10得点11アシストを記録している。