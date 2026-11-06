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ウナイ・エメリ監督は、アストン・ヴィラのナセフ・サウィリス会長と「非常に前向きな」会談を行い、クラブとの新契約について話し合っていることを明かした。来週も協議を行う予定だ。 スペイン人指揮官はマンチェスター・ユナイテッド行きが取り沙汰されている。アストン・ヴィラは火曜日のチャンピオンズリーグでバルセロナに0-3で敗れ、日曜日にはユナイテッドと対戦するが、エメリ監督はヴィラ・パークで「より強固な」プロジェクトを育て続けることが自身の目標だと語っている。

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エメリ、ヴィラ会長との契約交渉を認める

エメリは、アストン・ヴィラでの新契約について話し合いが行われたことを認めた。クラブは「より強固な」プロジェクトの構築を目指している。ヴィラがチャンピオンズリーグでバルセロナに0-3で敗れた翌日の水曜日、クラブはエメリの現行契約が満了する2029年以降を見据え、長期戦略を話し合う会合を開いたと発表した。

PAの報道によると、新契約はまだ決まっていない。しかしエメリは、クラブでの長期的な将来について語り、来週さらに話し合うことを明かした。エメリには、日曜日に対戦するマンチェスター・ユナイテッドを含む複数のクラブとの関係が取り沙汰されている。

エメリ、サウィリスとの「非常に前向き」な会談を明かす

エメリは「私の目標は、一貫性を保ち、多くのことを前向きに改善し、築いていくことだ。大きな挑戦になる。彼らは昨年、我々と話し合った上で、ヴィラ・パークにより多くのサポーターを迎えるため、新たなスタンドを建設すると決めた。これは、より良くなるための明確な一歩だ」と語った。

「毎年どのように予算を増やしていくか。欧州の大会でプレーし、選手を成長させ、売却することで収入を増やし、その後に才能ある若手選手を獲得する。これが今後も続けるべきプロセスであり、目標だ。ナセフ・サウィリスとは良い会談ができた。非常に良い、非常に前向きな会談だった。来週また話し合い、話し合ったことをすべてまとめたい。契約によって、どうすれば我々のプロジェクトをより強固にできるかを話し合った。そうだ」

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エメリ、苦戦するマンチェスター・ユナイテッドを警戒

ヴィラはユナイテッド戦で、5試合続く無敗記録を伸ばしたいところだ。ユナイテッドはリーグ開幕から9試合で、8月のイプスウィッチ戦に勝った1勝にとどまっている。ただし、ヴィラにとってオールド・トラフォードは相性の良い場所ではない。公式戦では同地での直近6試合すべてに敗れている。

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エメリはマイケル・キャリック率いるチームを軽視しておらず、バルセロナと同じレベルにあるとさえ考えている。「我々はこの4年間、あそこで1試合も勝っていない」と続けた。「彼らは今年、チャンピオンズリーグで良いプレーをしている。リーグでは安定していないが、立て直すはずだ。ただ、我々との試合ではそうならないことを願っている。バルセロナに負けたのは、対戦相手のレベルの高さによるものだ。チャンピオンズリーグで最高のレベルだった。マンチェスター・ユナイテッドはバルセロナと同じレベルにある」

エメリとヴィラの今後は？

ヴィラは日曜日、火曜日の敗戦からの立て直しを期してオールド・トラフォードに乗り込む。その試合ではラミン・ヤマルの先制点とハフィーニャの2得点により、チャンピオンズリーグでの連勝スタートが止まった。「私は非常に高い要求をする」とエメリは語った。「日曜日の次の挑戦も、我々が進めているプロセスの一部だ。火曜日のバルセロナ戦より良いプレーをしたい」

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サウィリスとの新契約を巡る話し合いは、来週再開される。