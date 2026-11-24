ドイツ代表MFはリヴァプールの鍵を握る存在に。クラブのレジェンドにとって、その活躍は意外ではない。
リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードが、フロリアン・ヴィルツの最近のパフォーマンスを称賛した。ジェラードはポッドキャスト『Overlap』で「ライン間でプレーするのが好きな10番には、相手の最終ラインの背後へ走る選手が必要だ。今のチームにはそういう選手がいると思う」と語った。Overlap。ジェラードが念頭に置いていたのは、ブラッドリー・バルコラ、アレクサンデル・イサク、ビクトル・ムニョスら攻撃陣だ。彼らはヴィルツとともに、最近のリヴァプールの勝利に貢献している。
ヴィルツはクリスタル・パレス戦の3-1の勝利で1得点1アシストを記録し、先週末のマンチェスター・ユナイテッド戦の4-0の勝利でも同じ結果を残した。ジェラードは「私は確かに、ヴィルツはもっとやらなければならないと言った」と振り返り、こう続けた。「だが、彼を見限って諦めようとしていたわけではない。リヴァプールと契約する前から、彼のプレーは十分に見ていた」。ヴィルツがレヴァークーゼンでブンデスリーガを制した際などに見せた好パフォーマンスを指しての言葉だ。
23歳のヴィルツは2025年、記録的な移籍金1億2500万ユーロでリヴァプールに加入した。加入初年度は当初苦戦したものの、ここ数週間から数カ月にかけて調子を上げている。最近ではネーションズリーグの試合で、ドイツ代表としても好パフォーマンスを見せた。
ヴィルツは今季、リヴァプールでの公式戦16試合で3得点6アシストを記録。ドイツ代表では通算50試合に出場し、15得点を挙げている。
リヴァプールは水曜日にチャンピオンズリーグでFCブルッヘと敵地で対戦し、日曜日には敵地でエヴァートンとのダービーに臨む。