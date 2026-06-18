奇跡的に失明を免れたユアン・ウィサは、引退の危機からどのように立ち直り、ポルトガルを破ったのか？

水曜日の夜、コンゴ民主共和国のスター、ユアン・ウィサがポルトガル代表から貴重な勝ち点1をもたらした。

ニューカッスルの29歳FWユアン・ウィサは、ヒューストン・NRGスタジアムで行われた2026年W杯予選ポルトガル戦（1－1）で母国を救った。

このフランス生まれのFWのゴールで、チームは6分にジョアン・ネベスが先制したポルトガルに追いついた。

シャトーロ、アンジェ、ラヴァル、アジャクシオ、ロリアン、ブレンフォードでプレーした彼は2020年に代表に初招集された。

代表では通算40試合10得点をマークしている。

スペイン紙『マルカ』によると、彼は2021年に女性から火炎瓶で襲われ、視力を失う寸前だった。

2021年7月には娘を誘拐しようとした女性から火炎瓶で襲われ、新聞の一面を飾った。

幸い視力は保ったが、彼の素早い反応がなければ娘は誘拐されていたかもしれない。

当時ロリアンに所属していた彼は自宅のドアを開けた瞬間、女性から顔面に腐食性液体をかけられ、両目に重度の火傷を負って手術を受けた。医師からは視力を失う寸前だったと告げられた。

犯人のリテティアは殺人未遂、児童誘拐未遂の罪で懲役18年の判決を受けた。

裁判では、弁護士が「ユアンは視力を失わなかった。彼の機転が娘を救った」と述べた。今もトラウマに苦しむユアンは、回復と仕事のために全力で努力している。 現在、彼は妻とともにイングランドで安全に暮らしている。

その後、ウィサは回復し、イングランドのブレントフォードFCに移籍した。

ロンドンで149試合49得点を挙げ、2025年にはニューカッスルが5500万ユーロ超を支払って獲得した。