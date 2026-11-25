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サウジアラビアU-17代表のU-17ワールドカップ決勝トーナメント進出は、同国にとって決して見慣れないものではない。確かに長いブランクを経てのことではあるが、かつて世界王者に輝いたチームによる快挙だった。

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サウジアラビアがU-17ワールドカップで決勝トーナメント進出を決めた 。水曜日、カタールの首都ドーハのアスパイア・ゾーンで行われたU-17ワールドカップ・カタール大会グループD第3節で、ハイチを2-1で下した。

サウジアラビアU-17代表は勝ち点を6に伸ばし、U-17ワールドカップの決勝トーナメント進出を果たした。同じ勝ち点6で首位に立つフランスに次ぐ2位につけ、同じく勝ち点6のウルグアイは3位に後退した。

サウジアラビアがU-17ワールドカップでグループステージを突破するのは、1985年と1989年に続き通算3度目となる。

なかでも1989年大会は忘れることができない。サウジアラビアがU-17ワールドカップを制し、サウジアラビアのサッカーだけでなく、アラブ、そしてアジアのサッカー全体にとっても歴史的な出来事となったからだ。

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同大会はU-17ワールドカップの第3回大会で、スコットランドで開催された。出場16チームのうち、アジアからはサウジアラビア、バーレーン、中国の3チームが参加していた。

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この大会でサウジアラビアはグループDに入り、ポルトガル、ギニア、コロンビアと同組となった。各組上位2チームが準々決勝に進む方式で、当時は勝利で勝ち点2、引き分けで勝ち点1が与えられていた。

サウジアラビアU-17代表は、劇的な2つの引き分けで大会をスタートさせた。ポルトガルとの初戦では0-2のビハインドを跳ね返し、試合終了のわずか10分前に2-2の同点に追いついた。

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ギニアとの第2戦では先制しながら1-2と逆転を許したが、試合終了の約20分前に再び同点に追いついた。

コロンビアとの第3戦も、ゴールに恵まれない展開ながらスリルに満ちていた。終盤10分を迎えるまでスコアレスの状態が続いたが、そこでサウジアラビアが決勝点を挙げた。

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この結果、サウジアラビアは勝ち点4でグループD2位となり、準々決勝進出を決めた。首位ポルトガルとは総得点の差で順位が分かれた。

グループD2位のサウジアラビアは、準々決勝でアルゼンチンを2位に抑えてグループCを首位通過したナイジェリアと対戦した。

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試合は延長戦を含めて120分間スコアレスのまま終わり、両チームはPK戦に突入。サウジアラビアが2-0で制し、サウジアラビアの人々に笑顔をもたらした。

準決勝はアラブ勢同士の対戦となった。相手のバーレーンは開催国スコットランドを抑えてグループAを首位通過し、準々決勝ではブラジルをPK戦で破っていた。

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サウジアラビアは後半開始早々にハリド・アル・ルワイヒが挙げたゴールで1-0の勝利を収め、同国史上初めて、そして唯一となる決勝進出を果たした。

決勝はそれまで以上に劇的な展開となった。開催国スコットランドと対戦したサウジアラビアは、開始からわずか25分で0-2とリードを許し、敗戦濃厚と思われた。前半はそのままのスコアで終了した。

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しかし後半、サウジアラビアは力強く反撃する。後半4分に1点を返すと、65分に同点に追いつき、試合は延長戦へ。延長戦でもスコアは動かなかった。

準々決勝と同様、PK戦はサウジアラビアに微笑み、5-4で決着。こうしてサウジアラビアは、同国史上初めて、そして唯一となるU-17ワールドカップ制覇を成し遂げた。

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サウジアラビアのサポーターは、カタール2026大会でもあの奇跡が再現されることを夢見ている。とりわけ今大会のサウジアラビアは第2節でフランスを1-0で破る大番狂わせを演じており、強豪とも渡り合える力があることを示している。