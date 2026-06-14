「奇跡の回復」と最悪の瞬間を目撃…エムバペがフランス代表の秘密を明かす

フランス代表FWキリアン・エムバペが、2018年ロシアW杯での自身の出場について驚きの事実を明かした。同大会でフランスは優勝した。

準決勝ベルギー戦ではDFサミュエル・ウムティティのヘディング弾で辛勝した。

しかし、キリアンは試合前日に背痛でベッドから起き上がれず、準決勝を欠場する可能性があったと明かした。

『ル・パリジャン』紙のインタビューでは、スタッフ陣がメディアにこの事実を隠すために多大な努力をしたこと、出場を許可したのはチームの理学療法士ジャン＝イヴ・ヴァンデヴァル氏だったことも明かした。

「ジャン＝イヴ・ヴァンデヴァルが私を救った。準決勝の前夜、痛みはなかったが朝に起き上がれず、朝食も取れず、背中が動かなかった」と振り返った。

動けないと監督に連絡すると、代表の理学療法士が来訪。彼は「椎骨が固まっている」と診断した。 マスコミには知られたくなかったから、歩けなくても背筋を伸ばして装った」。

試合前日は練習できなかったが、翌日には痛みが和らぎ、準決勝と決勝に出場できたという。

キリアン・エムバペがやり直したいと願った瞬間

また、結果を変えられるならキャリアで取り戻したい瞬間もあると語った。 特に2022年ワールドカップ決勝のアルゼンチン戦と2020年チャンピオンズリーグ決勝のバイエルン・ミュンヘン戦を挙げた。ただしユーロ2021のスイス戦については、なぜ変えたくないのか明かしていない。

「変えたい瞬間？ たくさんある。特に敗戦だ。もう一度経験できれば運命を変えられるかもしれないから。例えば2022年のアルゼンチン戦、バイエルンとの決勝、ドルトムントとの準決勝だね。 ユーロでのスイス戦は変えない。ベスト16のチャンスを無駄にはしたくない」

「その後も試合は残っていたし、あの雰囲気では勝てなかっただろう。それでも、あのチームは私が代表でプレーした中で最も才能があった。ただ、雰囲気は最悪で、チームに響いた」と続けた。

最後に彼は「僕たちはその件について何度も話し合った。外には伝わらなかったかもしれないが、僕が代表に入ってから最も団結力が欠けていた瞬間だった」と語った。