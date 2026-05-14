テルスターのFWケイ・テジャンはポッドキャスト『VERSUZ』で、シェリフ・ティラスポル時代、私的な悲劇で家族を優先した結果、5,000ユーロの罰金を受けたと語った。

テジャンは2022/23シーズン、TOPオッスからシェリフ・ティラスポルにレンタル移籍。同クラブはヨーロッパリーグに出場したが、彼は私的理由から登録されなかった。

ポッドキャストでは、当時についてこう明かした。「妻が妊娠していたが、胎内で死産となった」と29歳のフォワードは語った。

彼は「チームに残るか、家族を選ぶか。私は家族を選んだ」と語った。

この選択により、彼はヨーロッパリーグの登録から外され、さらに罰金も科された。 「5000ユーロの罰金を科されたんだ」と明かした。これを聞いたVoetbalzoneのレポーター、イェレ・クスターズは「何だって？」と驚きの声を上げた。

この出来事で彼は選手としての一大チャンスも逃した。「もしあのままなら、そのシーズンにクリスティアーノ・ロナウドと対戦できていた」と振り返る。当時ポルトガルのスターはマンチェスター・ユナイテッドに所属し、シェリフを3－0で下した試合で得点を挙げていた。

テジャンのシェリフでの冒険は、結局、失望で終わった。「それが起きた時、契約はあと1ヶ月だった。」シェリフはTOPオッスから彼を完全移籍で獲得しようとしたが、彼は断った。「その瞬間、すべてを辞めたいと思った。もう十分だったんだ。」







