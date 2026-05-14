奇妙な話：ケイ・テジャンは幼い息子を亡くし、巨額の罰金を科された。

テルスターのFWケイ・テジャンはポッドキャスト『VERSUZ』で、シェリフ・ティラスポル時代、私的な悲劇で家族を優先した結果、5,000ユーロの罰金を受けたと明かした。

テジャンは2022/23シーズン、TOPオッスからシェリフ・ティラスポルへ短期移籍。その際、ヨーロッパリーグの登録メンバーから外れた。

ポッドキャストでは、当時についてこう明かした。「妻が妊娠していたが、胎内で死産となった」と29歳のフォワードは語った。

チームに残るか家族を選ぶか問われ、彼は家族を取った。

この選択により、彼はヨーロッパリーグの登録から外され、さらに罰金も科された。 「5000ユーロの罰金を科されたんだ」と明かした。これを聞いたVoetbalzoneのレポーター、イェレ・クスターズは「何だって？」と驚きの声を上げた。

この出来事で、テヤンは選手として最も輝くはずだった瞬間も逃した。「そのシーズン、クリスティアーノ・ロナウドと対戦できたはずだ」と語る。当時ポルトガルのスターはマンチェスター・ユナイテッドに所属し、シェリフを3－0で下した試合で得点を挙げていた。

テジャンのシェリフでの冒険は、結局、失望で終わった。「それが起きた時、契約はあと1ヶ月だった。」シェリフはTOPオッスから彼を完全移籍で獲得しようとしたが、彼は断った。「その瞬間、すべてを辞めたいと思った。もう十分だったんだ。」







