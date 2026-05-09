奇妙な統計：リヴァプールのオランダ人選手が初めてボールに触れたのは41分目（！）だった

リヴァプールは長い夏休みを待ち望んでいる。英メディアはそう結論づけた。土曜の試合でリヴァプール対チェルシーは1-1の引き分けに終わり、アルネ・スロット監督率いるチームは再び期待を裏切った。特にオランダ人選手は完全に期待外れだった。

コディ・ガクポは完全に存在感を消した。48キャップのベテランは、17歳のリオ・ングモハが左翼で先発したため、センターフォワードを任されたが、GOALなどが指摘するように失敗だった。

「試合に馴染めず、ボールを受けても自信がなさそうだった。ジョーンズのヘディングにつながったクロスがオフサイドで取り消されたのは残念」とレポーターのアミー・ルズカイは4点を付けた。

「This Is Anfield」はさらに厳しく3点を付け、「ここ数年で最も目立たないリヴァプール選手だったか」と問いかける。

「信じがたいことに、ガクポが初めてボールに触れたのは41分になってからで、それまでの唯一の貢献はチェルシーのゴールを招いたファウルだけだった」というのが痛烈な結論だ。「悲惨な午後だった彼は、後半にジョーンズにヘディングのチャンスを作った際にも、不必要にオフサイドポジションに立っていた」

デイリー・メールは「ガクポが苦戦しているのは、他のFWが負傷していたためだ」と指摘。

結局ガクポは77分に交代し、ボールタッチはわずか12回。苦戦する今季を象徴する数字だ。