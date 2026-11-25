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オランダのアヤックスでプレーするモロッコ代表のスター、ソフィアン・アムラバトが、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカ・ネーションズカップ2025のタイトルをセネガルに与えた判断について、自身の見解を語った。

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モロッコ代表にとって衝撃的なこの決定について問われたソフィアン・アムラバトは、前向きな姿勢でこう語った。「正直に言って、もうほぼ1年が経った。奇妙で、普通ではない状況だ。決勝で何が起きたかは誰もが見ていた」

さらに、『フット・メルカート』によると、アムラバトは「最初は勝てず、その後ようやく勝ち、そしてまた負けた……。そう、奇妙な状況だよ」と続けた。

アヤックスのMFはさらにこう話している。「前回、ようやく勝ったときにも、すでにそう感じていた。本当に奇妙な状況だ。決勝で勝てば、ファンと一緒に祝いたいものだ。でも僕たちにはそれができなかった。まったく違っていて、本当に奇妙だった。彼らは決定を下した。残念ながら、僕たちは前に進まなければならない。将来はピッチの上でタイトルを勝ち取れることを願っている」

スポーツ面での失望とは別に、モロッコ代表の同選手は、長引いたこの問題が、近年目覚ましい成長を遂げてきたアフリカサッカーのイメージに及ぼす影響について、深い遺憾の意を示した。

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アムラバトは「いや、これはただただ受け入れられない。1年経ってもなお、誰がこのトロフィーにふさわしいかで言い争っているなんて、明らかな不公平だ。全体として素晴らしかった大会に影を落としている。本当に恥ずべきことだが、僕たちにはどうすることもできない。前に進み、もう一度タイトルを勝ち取ることを目指さなければならない」と語った。

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こう締めくくったソフィアン・アムラバトは、この苦難を乗り越え、将来モロッコ代表でタイトルを手にすることを望んでいる。

CAS、大陸王者のタイトルをセネガルに

アフリカサッカー史上でも屈指の物議を醸した騒動に終止符を打つ劇的な展開として、スポーツ仲裁裁判所は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐるアフリカサッカー連盟（CAF）の決定を取り消す判断を下した。これによりタイトルは、ピッチ上でモロッコを延長戦の末に1-0で下したセネガルの手に戻り、数カ月にわたって続いた法的な争いに決着がついた。

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スポーツ仲裁裁判所は昨日火曜日、CAF上訴委員会の決定を取り消すと発表した。同委員会は去る3月17日、セネガル代表が決勝を放棄したとみなし、モロッコに3-0の勝利を与えていた。

新たな判断により、セネガルは、ピッチの内外で異例の出来事が起きた一戦の末に、ラバトのプリンス・ムーレイ・アブデラ・スタジアムで勝ち取ったタイトルを取り戻した。

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アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐる騒動の詳細

騒動の発端は試合の後半終了間際にさかのぼる。スコアレスの状況で主審がモロッコにPKを与え、この判定がセネガルの選手たちとパペ・ティアウ監督の怒りを買った。

セネガル代表の複数の選手が抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を続けさせた。

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試合が再開されると、モロッコにはタイトルを決める絶好のチャンスが訪れた。しかしブラヒム・ディアスがパネンカでPKを蹴り、ボールはGKエドゥアール・メンディの手に難なく収まった。

試合は延長戦にもつれ込み、パペ・ゲイェがセネガルに決勝点をもたらした。これにより同国は史上2度目のタイトルを獲得し、自国での戴冠を待ち望んでいたモロッコのファンに衝撃を与えた。

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試合から2カ月後、CAF上訴委員会は大会規定第84条に基づき、セネガルが試合を放棄したとみなしてモロッコに3-0の不戦勝を与える決定を下していた。