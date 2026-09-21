奇妙な決断か：デ・ゼルビ、マンチェスター・ユナイテッド戦を前に物議を醸す

トッテナムが極めて厳しいシーズン序盤に苦しむなか、イタリア人指揮官は数週間前からチームの体力面の改善が不可欠だと強調してきたが、そのイタリア人監督は一見奇妙に思える決断を下した。昨季かろうじて降格を免れたチームの将来について再び不安を募らせ始めていたロンドンのクラブのサポーターたちの間には、激しい怒りが広がっている。

国際試合期間中にロンドンに残った選手たちには、まるまる1週間の休暇が与えられることになった。この決断は、アストン・ヴィラに2-3で敗れた後に下されたものだ。この結果によって、ロンドンのクラブは現時点でプレミアリーグでいまだ1勝もできず、最下位に沈むこととなった。

しかしその試合の後、デ・ゼルビは特に、代表チームに合流しない選手たちとより一層取り組む必要性を強調した。

監督は特に、ジェームズ・マディソン、コナー・ギャラガー、ドミニク・ソランケ、トゥーサン・アダラビオヨ、マルクス・シニシの名前を挙げ、彼らの体力面はいまだ改善を要すると考えている。

とりわけソランケは、さらにリズムと力強さを取り戻す必要のある選手の最たる例だと言える。

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サイトフット・メルカートはテレグラフ紙の報道を引用し、事態は見た目通りではないと伝えた。というのも、監督が選手たちに1週間の休暇を与える決断を下したのはアストン・ヴィラ戦の敗戦より前のことであり、これは3週間に及ぶ長期の国際試合期間が近づいた際に体力コーチが通常とる措置だからだ。

なお、トッテナムは海外での合宿や非公開の親善試合を一切予定していなかった。代表に選出されなかった選手たちは、翌週にトッテナムのトレーニングセンターに戻り、練習を再開する予定だ。

同サイトはこうコメントした。「とはいえ、決断のタイミングによって、サポーターにとってその理解は難しくなっている。ロベルト・デ・ゼルビが体力面をチームの問題の一つとして挙げていると明言する一方で、当該の選手たちは結局のところこの期間に追加の休養日という恩恵を受けることになるからだ。この選択が実を結ぶかどうかは、まだ見守る必要がある」

そして、こう締めくくった。「その答えは、来る10月10日のマンチェスター・ユナイテッドとの大一番でリーグ戦が再開された際に明らかになるだろう。それがこの戦略にとって最初の試金石となる」