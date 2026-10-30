奇妙な投票がバロンドールを揺るがす：この賞は気まぐれに左右されるまやかしと化したのか？

イングランド代表のハリー・ケインが2026年のバロンドールを受賞したにもかかわらず、投票の詳細からは物議を醸す選択や数々の驚きが明らかになった。国際的なジャーナリストたちの投票は、世界屈指のスター選手たちの評価において明確な違いを示し、上位10選手のリストから著名な名前が外れる事態にまで至った。

「フランス・フットボール」誌は、投票に参加した100人のジャーナリストの投票内容を明らかにした。ケインには1055ポイントが与えられ、2位となったフランス代表キリアン・ムバッペの1027ポイントとはわずか28ポイント差だった。スペイン代表のラミン・ヤマルは881ポイントで3位、同じくスペイン代表のロドリが4位となった。

最も驚きを呼んだ選択のひとつが、あるギリシャ人ジャーナリストの投票だ。彼はジョージア代表のフヴィチャ・クヴァラツヘリアを1位に置き、ロドリやウィリアン・パチョよりも上位とした。一方でケインは7位にとどまり、ムバッペ、ヤマル、ウスマン・デンベレはいずれも彼の上位10選手のリストから姿を消した。

一方、ウクライナ人ジャーナリストは、スペイン代表のファビアン・ルイスを受賞者に選び、パウ・クバルシやクヴァラツヘリアよりも上位に置いた一方で、ムバッペをリストに入れなかった。ヤマルは7位、ケインは9位だった。

キュラソーの投票でもまた別の驚きがあった。同国を代表する唯一のジャーナリストが、マイケル・オリーゼを選択の最上位に置いたのだ。

ケインとヤマルを計算から外した国々

コートジボワールとメキシコのジャーナリストの上位10選手のリストには、ケインの名前はなかった。また、ヤマルはいくつかの国のリストから完全に姿を消しており、その代表例がカメルーン、クロアチア、ベラルーシだった。

このイングランド代表のストライカーの順位は、カメルーンとチェコの投票では10位にまで後退した。一方、クロアチア人ジャーナリストのズドラフコ・ライチはロドリを1位に選び、続いてノルウェー代表のアーリング・ハーランド、そしてアルゼンチン代表のリオネル・メッシを挙げ、ケインを6位に置いてヤマルを上位10選手のリストから外した。

クロアチア人ジャーナリストが自らの順位付けを謝罪

クロアチア人ジャーナリストはその後、ケインの順位付けに誤りがあったことを認めたが、バルセロナの若き選手を評価しないという決定については固持し、ワールドカップで十分に決定的な活躍を見せなかったと見なした。

投票からはまた、一部のジャーナリストの選択に国内的・地域的な嗜好が影響を与えていることも明らかになった。クヴァラツヘリアを1位に置いた国は、ギリシャとジョージアの2か国のみだった。

コロンビアでは、ジャーナリストのパチー・アンドラディが、同国代表のルイス・ディアスをはじめ、ウィリアン・パチョ、フリアン・キニョネスに大きな注目を寄せたことで、幅広い反響を呼んだ。もっとも、彼の投票における上位3位にはケイン、ロドリ、ムバッペが入っていた。

その他の選択では、ベトナムがワールドカップでの役割を評価してロドリを優先した一方、エクアドルはフランス人選手に特別な注目を寄せ、ムバッペ、オリーゼ、デンベレを上位4選手に入れた。

こうした選択のばらつきにもかかわらず、ケインはムバッペに28ポイント差をつけて受賞を決めた。バロンドールの栄冠にふさわしい選手が誰なのかをめぐる投票者たちの見解の相違を映し出す、僅差の結果となった。