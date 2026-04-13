奇妙な出来事：KKDの試合中、偽りの口実でファンがスタンドから誘い出される

月曜日の夜、ヨングFCユトレヒト対ヴィテッセの「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」の試合で、前半終了間際にヴィテッセのサポーターグループがスタンドから退去を命じられ、最終的にスタジアムから追い出された。

前半はホームスタンドに散在していた数人のヴィテッセサポーターが、アウェー席からの「ヴィテッセを応援する人は立ち上がれ」という掛け声に呼応。ジョングFCユトレヒトのホームゲームは観客が少なく、スタジアムはほぼ空席だった。

ハーフタイムの直前、スタッフは彼らに退席を命じ、結局スタジアムから退場させた。

この対応にアウェー席のファンは激怒し、ブーイングとチャントで抗議。「恥を知れ」の声が場内に響いた。

試合後、現場にいたヴィテッセのサポーターの一人が『Voetbalzone』にこう語った。「僕らはグループでいたんだけど、そこそこ友好的そうな人に声をかけられたんだ。彼には2つの選択肢があるって言われた。スタジアムから出ていくか、アウェイ席まで案内されるか、どっちかだって。」

「その後、人数は50人ほどになり、全員が外へ連行された。ハーフタイムなのでアウェイ席へ行くものだと思っていた」

しかし予想は外れた。「まず2列に並ばされ、顔と身分証明書の写真を撮られた。それから突然、家に帰らされた」。この対応に、ヴィテッセのサポーターは不満を募らせた。

別のファンはXにこう投稿した。「警察も我々の成功を見たいらしい。冗談だ。彼らはほぼ空っぽのガルゲンヴァルトでホームスタンドのヴィテッセサポーターを追い出した。悲しい。本当に悲しい。何も問題なかったのに。」