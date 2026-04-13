月曜日の夜、ヨングFCユトレヒト対ヴィテッセの「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」の試合で、前半終了間際にヴィテッセのサポーターグループがスタンドから退去を命じられ、最終的にスタジアムから排除された。この措置にアウェイ席は怒りの声に包まれた。

前半、ホームスタンドには数人のヴィテッセサポーターが散見され、「ヴィテッセを応援する人は立ち上がれ」というアウェイ席の掛け声に多くの人が応じた。ジョングFCユトレヒトのホームゲームは観客が少なく、スタジアムはほぼ空席だった。

ハーフタイム直前、係員が彼らに退席を命じ、結局はスタジアム外へ。

この対応にアウェー席のファンは激怒し、ブーイングとチャントで抗議。「恥を知れ」の声がスタジアムに響いた。

試合後、現場にいたヴィテッセのサポーターの一人が『Voetbalzone』にこう語った。「僕らはグループでいたんだけど、そこそこ友好的そうな人に声をかけられたんだ。彼によると選択肢は2つあるって。スタジアムから出ていくか、アウェイ席まで案内されるか、どっちかだって。」

「その後、人数は50人ほどになり、全員が外へ連行された。ハーフタイムなのでアウェイ席へ移動できると思っていた」と語った。

しかし予想は外れた。「2列に並ばされ顔と身分証明書を撮影された。その後、突然帰宅を命じられた」。この対応にヴィテッセのサポーターは不満を爆発させた。

別のファンはXにこう投稿した。「警察も我々の成功を見たいらしい。冗談だけど。ほぼ空っぽのガルゲンワールトでホームスタンドのヴィテッセサポーターを追い出した。悲しい。本当に悲しい。何も問題なかったのに。」