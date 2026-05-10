奇妙な出来事：アヤックスの主力選手が短期間で4キロ減量

土曜の夜、アヤックスは欧州カップ戦出場権争いで大きな痛手を受けた。ホームでFCユトレヒトに1-2で敗れ、プレーオフ回避の行方は他力本願となった。オスカル・ガルシア監督は試合後、「極めて痛ましい夜だ」と語った。

ガルシア監督は「前半は良いプレーをしたが、得点がなければ意味がない」とESPNのカメラに語った。

「前半に3、4回好機があったが決めきれなかった」とガルシア監督。「その後、相手はセットプレーから2得点し、1点は終了間際だった」。特に後半アディショナルタイムの失点に指揮官は苛立ちを隠せなかった。

「相手のセットプレーは危険だと分かっていた。不必要なCKは与えたくなかった」とガルシア監督は語った。「高いレベルではこうしたミスは許されない。結果がすべてだ」。

ガルシア監督はワウト・ウェグホルストをベンチに置き、カスパー・ドルベルグを起用。「ワウトは体調を崩し4キロ減量したが、出場可能な状態だった。2人のストライカーがいるので選択が必要だ」と説明した。

PSV戦でのドルバーグの活躍も起用理由だ。「彼の前回のパフォーマンスは皆が目にした通り。自信をさらに高めてほしいと考え、先発させた」と説明した。