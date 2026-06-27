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Leo Pereira, Rayan, Vini Jr, Neymar and Douglas Santos enter training at their New Jersey base the Columbia Park Training Facility in Morristown, NJ, United States. (Photo by Rebekah Wynkoop SPP) Copyright: xRebekahxWynkoop SPPx Sportspressphoto_SPR177442Imago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

奇妙な光景：ブラジル代表の主力選手が記者会見で対戦相手を嘲笑

ブラジル 対 日本
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ブラジル対日本戦を前に、ボーンマス所属の19歳FWラヤンは「日本チームで最も危険な選手が分からない」と発言。このコメントがオランダのサッカーファンに「傲慢だ」「失礼だ」と批判された。 両国は6月29日19時（オランダ時間）に16強戦で対戦する。

会見で「日本代表で最も危険な選手は？」と問われたライアンは「正直、分からない。映像を見ないと」と笑いながら答えた。

一方で「日本は質の高いチームでとても強い。我々はベストな状態で勝つために1週間練習してきた」と敬意も示した。

ESPNオランダ版が映像をFacebookで公開すると、「ブラジル代表FWライアン、日本戦で苦戦を認める」とのコメントが付き、多くの反応が寄せられた。ジェフリーは「無礼だ。日本を応援する。ブラジルを3－0で叩きのめしてほしい」と書き込んだ。

ミシェル「日本を嘲笑ってるだけ。今は日本を応援してる」と反論。レオは「傲慢だ」と短くまとめた。

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一方で、別の視聴者はこれを日本代表のモチベーションになると捉えた。ヤン＝ウィレム・カペレは「過小評価だ。ロッカールームで活用せよ。上田のハットトリックを！」と投稿。ピーター＝ヤンは「驕れる平家は久しからず」とコメント。ジェラルドは「だからこそ、心から日本の勝利を願っている」と続けた。

一方で、マテウス・メンデスは「ブラジルのユーモアを理解していない」と反論し、オランダらしい雰囲気を楽しもうと提案した。

ラヤンは大会序盤は控えだったが、ハイチ戦でラフィーニャがハムストリングを痛めたことで出場機会を得た。スコットランド戦では前線でボールを奪い、ヴィニシウス・ジュニオールへアシストを記録。

これによりラヤンは、1958年のペレ以来、W杯でアシストを記録した最年少ブラジル人となった。日本戦でも先発が予想される。



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