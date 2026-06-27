奇妙な光景：ブラジル代表の主力選手が記者会見で対戦相手を嘲笑

ブラジル対日本戦を前に、ボーンマス所属の19歳FWラヤンは「日本チームで最も危険な選手が分からない」と発言。このコメントがオランダのサッカーファンに「傲慢だ」「失礼だ」と批判された。 両国は6月29日19時（オランダ時間）に16強戦で対戦する。

会見で「日本代表で最も危険な選手は？」と問われたライアンは「正直、分からない。映像を見ないと」と笑いながら答えた。

一方で「日本は質の高いチームでとても強い。我々はベストな状態で勝つために1週間練習してきた」と敬意も示した。

ESPNオランダ版が映像をFacebookで公開すると、「ブラジル代表FWライアン、日本戦で苦戦を認める」とのコメントが付き、多くの反応が寄せられた。ジェフリーは「無礼だ。日本を応援する。ブラジルを3－0で叩きのめしてほしい」と書き込んだ。

ミシェル「日本を嘲笑ってるだけ。今は日本を応援してる」と反論。レオは「傲慢だ」と短くまとめた。

一方で、別の視聴者はこれを日本代表のモチベーションになると捉えた。ヤン＝ウィレム・カペレは「過小評価だ。ロッカールームで活用せよ。上田のハットトリックを！」と投稿。ピーター＝ヤンは「驕れる平家は久しからず」とコメント。ジェラルドは「だからこそ、心から日本の勝利を願っている」と続けた。

一方で、マテウス・メンデスは「ブラジルのユーモアを理解していない」と反論し、オランダらしい雰囲気を楽しもうと提案した。

ラヤンは大会序盤は控えだったが、ハイチ戦でラフィーニャがハムストリングを痛めたことで出場機会を得た。スコットランド戦では前線でボールを奪い、ヴィニシウス・ジュニオールへアシストを記録。

これによりラヤンは、1958年のペレ以来、W杯でアシストを記録した最年少ブラジル人となった。日本戦でも先発が予想される。







