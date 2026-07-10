奇妙な乱闘から1年、所属クラブのないDFがエールディヴィジでの契約を期待

ジャーナリストのニールス・ダイクホイゼン氏によると、テルスターでのガビ・カシリのトライアル期間は、好調な2週間を経てさらに1週間延長された。SCカンブールは昨年、6月のスルフスターフェアン対WKE'16戦の試合後に起きた乱闘で、この22歳の右サイドバックが激しい殴り合いに加わったことを受け、契約満了に伴い契約を更新しないことを決定していた。

この騒動の映像はネット上で拡散し、カシリは物議を醸した。エメン出身のこのDFは、WKEのユニフォームを着てサポーターとして試合を観戦していた。

映像には、カシリが男性を押さえつけ、その男性が殴られる様子が映っていた。カシリ自身も2発の強烈なパンチを浴びせていた。

当時カンブールとの契約は満了間近で、クラブは事件前まで延長を検討していた。

プロでの再チャンスを得るまで1年待った。6月末、突如テルスターに加入した。

土曜のスパルタ・ロッテルダムとの親善試合が彼の正念場となり、その後正式契約の可能性もある。テルスターは元ユース代表の彼を守備的MFとして評価している。

一方、かつてのトップタレント、ジャン＝ケヴィン・オーギュスタンはテルスターでのトライアルが話題となったが、現在はスイスのイヴェルドン・スポーツFCに所属している。