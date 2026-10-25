共有 GOALをGoogleでフォロー

マーティン・キーオン氏は、チェルシーがホームでトッテナムに0-2で敗れた試合を受け、シャビ・アロンソ監督の意外な戦術判断に疑問を呈した。元アーセナルDFのキーオン氏には、ベンチに控える経験豊富なストライカーを起用せず、ゼロトップを採用した理由が理解できなかった。

広告

トッテナム、スタンフォード・ブリッジで貴重な勝利

トッテナムは土曜夜、スタンフォード・ブリッジでチェルシーを相手に2-0の白星を挙げた。同スタジアムでのリーグ戦勝利は過去36年間でわずか2度目。コーナーキックから相手の控えGKがオウンゴールを喫して先制すると、マティス・テルが鮮やかな個人技からゴールを決め、勝利を確実にした。

チェルシーはピッチのあらゆる場所で苦しい午後を過ごした。コール・パーマーが退場処分を受けたのはトッテナムの2得点の間で、ホームチームにとって悔しいロンドン・ダービーに追い打ちをかけた。

キーオン、不可解な戦術的賭けに疑問

チェルシーのアロンソ監督は、トッテナム戦でモーガン・ロジャースを偽9番として先発起用した。この判断の背景には、好調だったFWジョアン・ペドロが週半ばに練習中の負傷を負ったことがある。アーセナルのレジェンド、キーオンはBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で、この布陣を厳しく批判。戦術変更は完全に裏目に出て、チェルシーの攻撃力を損なったとの見方を示した。

「奇妙に思えた。本当に奇妙だった」とキーオンは先発メンバーについて語った。「モーガン・ロジャースがアストン・ヴィラで前線に入ったことがあったか、私には記憶がない。今日もまったく本来の出来ではなかったと思う」

広告 広告

ウェルベックはベンチで出番を待つことに

ロジャースを本来のポジションではない位置で起用した判断は、アロンソ監督がベンチに置いた選手を考えると、さらに疑問を呼ぶ。チェルシーの指揮官には、プレミアリーグで経験豊富なストライカー、ダニー・ウェルベックを投入する選択肢があった。しかし、ウェルベックが出場したのは、ホームチームがすでに追いかける展開となっていた試合終盤だった。ピッチ上に本職のストライカーがいなかっただけに、キーオンはこの起用判断がまったく理解できないと認めた。

Related Topics

「ダニー・ウェルベックに何ができ、何をもたらせるかは誰もが知っている」とキーオンは続けた。「試合終盤に彼を起用したが、なぜ先発させなかったのか、私にはどうしても理解できない」

チェルシー、重要なカップ戦へ

ロンドン・ダービーでの痛い敗戦を受け、アロンソ監督は早急にチームを立て直さなければならない。チェルシーは水曜夜、注目のカップ戦に臨む。EFLカップ4回戦の相手はリヴァプールだ。立て直しを図り、得点力を取り戻すための機会がすぐに訪れる。

広告

一方、トッテナムには次の一戦に向けて準備する時間が丸1週間ある。来週末にはプレミアリーグで、同じロンドンのクリスタル・パレスと対戦する。