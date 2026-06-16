失点…ペドリ、スペイン対カーボベルデ戦の犠牲者

2026年W杯初戦でスペインはカーボベルデと0-0で引き分け、国内では批判が噴出している。特にルイス・デ・ラ・フエンテ監督への非難が強く、カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』も敗因と指摘した。

スペイン代表はカーボベルデとスコアレスドローに終わり、グループ首位争いで貴重な2ポイントを逃した。この結果を受け、采配を振るったスタッフへの批判が噴出している。

『スポルト』紙は、ペドリが本来のポジションとは異なる役割を課されたことでパフォーマンスが落ち、この試合の最大の犠牲者だったと指摘した。

同紙は、デ・ラ・フエンテ監督がバルセロナの下部組織で育ったスターを組み立て役から外し、フォワードの背後に置いたことでリズムをコントロールする要を失ったと指摘した。

ペドリはポジションに戸惑い、ゴールライン付近に立つことが多かったが、持ち味を発揮できなかったという。

左ウイングのハビも期待外れで、本来の力を示せなかった。

さらにフェラン・トーレスも、彼の特性を生かさない起用だったと批判された。

さらに同紙は、チャンスを作れずカーボベルデの守備を崩せなかったにもかかわらず71分まで交代しなかったデ・ラ・フエンテ監督の采配も批判した。

同紙は、スペイン代表が2018年と2022年の大会で犯した過ちを繰り返したと指摘。ボールを支配しパスを回しても、決定力不足は変わらず、得点を奪えなかった。

同紙は、スペイン代表に攻撃の切り替えで奥行きとスピードが欠けており、結果として1ポイントしか獲得できなかったと指摘。ペドリは代表の要ながら、監督の戦術選択の犠牲になったと結んだ。