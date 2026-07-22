失点の責任は？ ワールドカップでスペインに敗れた後、ファンがアルゼンチンのスター選手を激しく非難。

SNSでは、延長戦の末にスペインに0-1で敗れた試合について、攻撃的MFジュリアーノ・シメオネに責任があるとの声が上がっている。

アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督の息子である彼は、スペインが得点を挙げる直前にマークすべきフェラン・トーレスから目を離した。バルセロナのスター選手に付くべきだったのに、シメオネは一瞬、ソックスを直そうと身をかがめた。

その直後、トーレスはスペースへ走り込み、ニコ・ウィリアムズの芸術的なバックヘッドパスをフリーで受け、スペイン代表に先制点をもたらした。

この場面はアルゼンチンサポーターの怒りを買い、SNSでは批判が殺到した。

シメオネは試合後、アルゼンチンファンに謝罪した。

とはいえ、失点の責任は23歳のシメオネだけではない。その数プレー前からアルゼンチン代表は1対1で消極的で、ペドロ・ポロがウィリアムズへクロスを上げるのを十分に阻止できなかった。サイドバックのナウエル・モリーナもウィリアムズに十分に対応できなかった。

シメオネにとっては悔しい結果となった。試合終了間際、アルゼンチンが放った初めての危険な攻撃では、彼の同点弾がほぼ決まりかけていた。CKのこぼれ球が足元に転がり、シュートはわずかにバーの上を通過した。

その後、シメオネはインスタグラムで「言葉にならないほどの痛みを感じている。トロフィーを届けられず申し訳ない。ワールドカップ中、スタジアムでも遠くからでも応援してくれたアルゼンチンファンの皆さんに感謝する」と謝罪した。

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試合終了後にはアルゼンチン代表のスター選手たちが騒動を起こした。

試合終了のホイッスル後、ナウエル・モリーナとロドリ、レアンドロ・パレデスとエリック・ガルシア、さらにガヴィが小競り合いとなった。

別の映像では、ロベルト・アヤラアシスタントコーチがダニ・オルモの顔や首に拳を振り下ろし、オルモは抵抗できなかった。