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ジャン・ピエロ・ガスペリーニは、ローマがマンチェスター・ユナイテッドとの直近のチャンピオンズリーグの試合で逆転負けを喫したことに苦い思いを抱いていると認め、今回の敗戦は以前のレアル・マドリー戦での失敗よりも厳しい教訓になると強調した。ローマはオールド・トラッフォードで2点のリードを守れず、欧州での戦いを通じて同チームを悩ませてきた精神面の脆さが再び浮き彫りになった。

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オールド・トラッフォードでの優位をふいに

イタリアのチームは序盤、試合を完全に掌握したかに見えた。マティアス・スーレのゴールとドニエル・マレンのPKで、18分までに2-0とリード。ローマはさらに点差を広げる好機を何度もつくったが、結局生かせなかった。

試合の流れは、ブルーノ・フェルナンデスが蹴り直しとなったPKを決めると劇的に変わった。これをきっかけに、9月10日以来勝利のなかったホームチームが猛烈な反撃を開始。終盤にはマテウス・クーニャが決定的な2ゴールを挙げ、ユナイテッドに劇的な3-2の勝利をもたらした。

ガスペリーニ監督、ローマの失速を分析

『Sky Sport Italia』の取材に応じたガスペリーニ監督は、フェルナンデスのPK後に流れが一変したことを強調した。「レアル・マドリー戦とは違う試合だった。あの試合では最後の7、8分にコーナーキックからすべてが起こり、逆転の兆しは特になかった」と説明。「今回はPKの後、マンチェスター・ユナイテッドの勢いが急激に増し、我々はそれについていけなかった」

イタリア人指揮官は、リードを守り切れない傾向に懸念を示した。「偶然だとは思わないが、試合の内容はそれぞれ違ったとも思う」と続けた。「今夜は前半のように相手のストライカーにプレッシャーをかける力がなかった。それに、PKと同点ゴールにつながったミスで流れが大きく変わった」

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「マンチェスター・ユナイテッドを相手にすれば、必ず15〜20分は押し込まれる時間帯がある。そこを無失点で切り抜けられれば大丈夫だ」

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欧州の舞台で得た厳しい教訓

後半の戦術面の課題を振り返り、ガスペリーニ監督は、オールド・トラッフォードでの失速からはレアル・マドリー戦で終盤に崩れた時以上の教訓を得られると考えている。「正直に言えば、レアル・マドリー戦よりもこの試合から学んだことの方が多い。あの時の展開は予測できないものだった。一方、今日はオールド・トラッフォードの後押しを受けて相手が攻勢に出た時間帯があり、今後はそうした状況にもっとうまく対処できなければならない」と認めた。

戦術面での変化について、ガスペリーニ監督は、ユナイテッドの激しいプレスにチームが対応できなかったと指摘した。「相手はハーフタイムに修正を加え、失うものがない状況で高い位置からプレスをかけてきた。あの状況では、我々はロングボールをもっと使うべきだったかもしれない」

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「問題は、相手の選手を捉え続けられなくなったことだ。そのため、相手はプレスで優位に立って我々にプレーをさせず、攻撃でも上回った」

「それが我々を苦しめた。もっと積極的に競り合って相手のリズムを断ち、テンポを落とすべきだっただろう。PKと2-2になった場面で試合の流れが変わった」

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選手たちが流れの変化に動揺することも大きな論点となり、ガスペリーニ監督はチームの精神面の脆さを認めた。「その通りだ。レアル・マドリー戦でも起きた。勝利が遠のいていくのを感じると、落胆が生じるのかもしれない」と付け加えた。「繰り返しになるが、何としても結果を出さなければならないという重圧をチーム自身が和らげる必要がある。その意味で、この試合はほかの試合以上に学びをもたらしてくれるだろう」

負傷者続出の中、国内の戦いへ

負傷者が増え続ける厳しい時期にあるローマは、早急に立て直さなければならない。GKのミレ・スヴィラルとピエルルイジ・ゴッリーニに加え、フィールドプレーヤーの主力であるパウロ・ディバラ、マヌ・コネ、ロレンツォ・ペッレグリーニも戦列を離れており、選手層は著しく手薄になっている。デヴィン・レンシュが筋肉の問題で早々に交代したことも、苦境に拍車をかけた。

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チャンピオンズリーグでは現在、4試合で勝ち点4の19位に位置し、欧州での戦いの行方は予断を許さない。一方、セリエAでは無敗を維持しており、土曜日にサッスオーロをホームに迎える一戦で立て直しを図る。