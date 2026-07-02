「失敗者で無能な指導者」…引退を拒否したドスリーに大衆の反発が巻き起こる

サウジアラビアのソーシャルメディアが数時間で急激に盛り上がりを見せている。代表主将サレム・アル・ドスリが代表引退を否定し、湾岸カップとアジアカップへの出場意欲を示したためだ。

この決定は、2026年W杯で3試合2ポイント、最下位で敗退した代表への失望が残る中でのもの。

引退を求めるハッシュタグ

Xでは「サレム・アル・ドスリ引退」がトレンド1位になり、世代交代を求める声が多数上がっている。

特にワールドカップでのパフォーマンスは「国際舞台で競争力を目指す代表チームのキャプテンとしての水準に達していない」との批判もあり、多くのサポーターはアル・ドスリの継続が代表チームの再建に役立たないと見なしている。

W杯での厳しい批判

コメント欄には「W杯の衝撃的なパフォーマンスの後、引退すべきだ」「無能なキャプテンで、責任を理解していない」などの批判が相次いだ。

さらに「失敗者」と呼ぶ声も上がり、ピッチで期待された活躍ができず、チームを危機から救えなかったと指摘した。

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一方で、別のファンはアル・ドスリを擁護し、失敗の責任を1人の選手に負わせることは不公平だと主張。ワールドカップでの結果は、大会前から積み重なった技術的・運営上のミスのせいだと指摘した。

ドスリーを巡る論争は、当面サウジアラビアサッカー界の主要テーマであり続けそうだ。本人が代表継続を表明する一方、引退を求める声も止まない。