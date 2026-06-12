バルセロナは、アトレティコ・マドリードが移籍に消極的なものの、欧州の強豪との競争の中でアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの獲得を続けている。

特にロベルト・レヴァンドフスキの退団が迫る中、アルバレスは攻撃陣強化の最優先ターゲットとされている。スポーツディレクターのデコとハンス・フリック監督も、来季の理想的なストライカーとして彼を強く支持している。

スペイン『マルカ』紙は、アルバレスがバルセロナ移籍を強く希望していると伝える。しかし、アトレティコ・マドリードの強硬な姿勢やパリ・サンジェルマンの介入で交渉は難航している。

それでもバルセロナ首脳陣は楽観的だ。アルヴァレスの加入意欲と、まだ数カ月ある移籍市場の時間を武器に、交渉を続ける構えだ。 また、クラブはイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを獲得し、攻撃陣を補強した。

クラブ内には、過去の大物獲得失敗を繰り返すことへの危機感もある。ニコ・ウィリアムズなど、契約目前とされた選手が移籍を翻した例が記憶に新しい。

逃したビッグネームにはポール・ポグバ、マルコ・ヴェラッティ、アンヘル・ディ・マリア、アドリアン・ラビオ、マタイス・デ・リフト、デビッド・ベッカム、アンデル・エレーラ、デビッド・ルイス、ディエゴ・コスタ、 マルコ・ロイスなども含まれ、いずれも金銭、戦術、個人的な理由で移籍が実現しなかった。