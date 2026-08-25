失敗に終わった移籍から新たな賭けへ：チェルシーのFW、キャリア再建の岐路に

イングランド代表FWリアム・デラップが、チェルシーでの厳しい日々に終止符を打とうとしている。約4000万ポンドと見積もられる移籍で、ノッティンガム・フォレスト行きまで残り一歩のところまで来た。

英紙「ザ・サン」によれば、この移籍によってロンドンのクラブは、つい最近まで失敗した投資と評されていた案件から金銭的な利益を得ることになる。この選手は昨夏、イプスウィッチ・タウンから3000万ポンドで獲得されていた。

デラップは昨シーズン、チェルシーで自らの存在感を示すことができなかった。プレミアリーグでは昨年1月にフラム相手に決めたわずか1得点にとどまった。チームが前線での得点力不足に苦しんだ末、チェルシーのサポーターは当時バイエルン・ミュンヘンにレンタルされていたFWニコラス・ジャクソンの復帰を求めるまでに至った。

今回の動きは、ノッティンガム・フォレストの新指揮官でプレミアリーグ屈指の高給取りである、オーストリア人のオリバー・グラスナーの直接の要望によるものだ。彼は移籍市場において、クラブオーナーのエバンゲロス・マリナキスから全面的な支援を得ることを期待している。前所属クラブのクリスタル・パレスの経営陣とは、金銭的な野心をめぐって有名な確執があった。

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フォレストは、開幕節でリーズ・ユナイテッドに0対1で喫した期待外れの敗戦や、イゴール・ジェズスとクリス・ウッドの2人が機能不足に陥っていること、さらにFWタイウォ・アウォニイが900万ポンドでコヴェントリー・シティへ移籍したことを受けて、攻撃陣の空白を埋めようとしている。クラブの経営陣は、2年前に12得点を挙げたイプスウィッチ・タウン時代の輝きと水準をデラップが取り戻すことを期待している。

各報道によれば、デラップの移籍は今週末までに正式に決着する可能性がある。一方でチェルシーは、新監督シャビ・アロンソの指揮の下、攻撃陣の選択肢の再編成を続けている。

チェルシーは、FWジョアン・ペドロを支える控えの選択肢としてベテランのダニー・ウェルベックと契約し、攻撃陣を補強した。さらにフランスのストラスブールからエマヌエル・エムベガの加入も完了させた。一方、ジャクソンはレンタル期間の終了に伴いチームに復帰しており、移籍市場閉幕前にアストン・ヴィラが本格的な関心を寄せているとの報道がある。