ただし、この元レッズ主将は原因を新指揮官アンドニ・イラオラには求めておらず、むしろここ数年の失敗した補強方針にあると見ている。元センターバックはさらに、2000年代のレアル・マドリーにおける、最終的にはあまり栄光に満ちたものとはならなかったガラクティコス時代とも比較している。当時の白い巨人はジネディーヌ・ジダン、ロナウド、ルイス・フィーゴ、デイビッド・ベッカムといったスーパースターを擁し、大きな期待を集めながらも、それを継続的に満たすことはできなかった。

「新監督は、クラブを危険で見慣れない道へと導いたリバプールの補強方針の結果に、外交的に対処しなければならない。その道はむしろレアル・マドリーに近い。現状を見る限り、我々はアンフィールド版『ガラクティコス』の失敗した時代の真っただ中にいる」と48歳の同氏はTelegraphのコラムで記した。

このイングランド人が特に指摘しているのは、ここ数回の移籍市場での莫大な投資だ。2025年夏だけでも、リバプールは新戦力獲得に約5億ユーロを投じた。主な補強にはアレクサンダー・イサク（1億4500万ユーロ）、フロリアン・ヴィルツ（1億2500万ユーロ）、ウーゴ・エキティケ（9500万ユーロ）が含まれる。さらに、ミロシュ・ケルケズとジェレミー・フリンポンにもそれぞれ4000万ユーロ超を費やした。リバプールの2025年夏の補強は、サッカー史上2番目に高額なものとなっており、これを上回る支出をしたのは2026年のマンチェスター・シティだけだ。

だが、2026年夏にもリバプールは移籍市場で大きく動いた。とりわけ、ブラッドリー・バルコラが約1億2000万ユーロの移籍金でパリ・サンジェルマンからアンフィールド・ロードへ加わった。加えて、レッズはジェレミー・ジャケを6300万ユーロでスタッド・レンヌから獲得し、ビクトル・ムニョスにもさらに4000万ユーロを投じた。

キャラガーにとって、この補強攻勢は注目すべき結果をもたらしている。「すでにどれほどの額が投じられてきたかを考えれば、信じがたい事実だ。バスク人指揮官は、7億ポンド超（編集部注：約8億1500万ユーロ）相当の新戦力を抱えて仕事をするリバプール史上初の監督だ。それでいて、自分には悪いカードが配られたと感じても無理はない」と彼は説明した。

リバプールは新シーズンをどうスタートしたのか？

リバプールは、始まったばかりの今季で出足につまずいている。レッズはここまで公式戦6試合でいまだ無敗を維持しているものの、プレミアリーグでの勝ち点の積み上げは物足りない。4試合を終えて1勝3分けにとどまり、リバプールは8位に位置している。

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昨季を振り返っても、満足材料はほとんどない。リバプールは無冠でシーズンを終え、5位でかろうじてチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。現時点では、その欧州最高峰の大会出場権さえ逃す状況にある。ただし、シーズンはまだ長い。

レッズにとって次の挽回の機会は日曜日に訪れる。リバプールはその日、プレミアリーグでAFCボーンマスと対戦する。