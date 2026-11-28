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王者インテル・マイアミはコロンバス・クルーとの第2戦に0-1で敗れ、MLSカップ・プレーオフから敗退した。メッシらスター選手を擁しながら2試合連続無得点に終わったが、クリスティアン・「キリ」・ゴンサレス監督は「失敗」という評価を退けた。

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メッシ擁するインテル・マイアミ、1回戦でまさかの2連敗

MLSカップ王者インテル・マイアミは、2026年アウディMLSカップ・プレーオフの1回戦で敗退した。金曜夜、スコッツ・ミラクルグロ・フィールドで行われたコロンバス・クルーとの第2戦に0-1で敗れた。サンティ・ロドリゲスがアナス・ザルリのクロスから92分に決勝点を挙げ、3試合制のシリーズでコロンバスが2連勝を収めた。コロンバスはヌー・スタジアムでの第1戦でも、10人となったマイアミを3-0で圧倒していた。

マイアミは、2011年と2012年のLAギャラクシー以来となるMLSカップ連覇を逃した。今回の敗退は、アトランタ・ユナイテッドに敗れて早期に姿を消した2024年のポストシーズンも思い起こさせる。「ほかのみんなと同じように、この結果をとても悲しく思っている」と、クリスティアン・「キリ」・ゴンサレス監督は記者団に語った。「だが、ここで終わりではない。顔を上げなければならない」

メッシらへの「失敗」という評価は「強すぎる」

メッシの26得点、17アシストにけん引され、マイアミはレギュラーシーズンでリーグ最多の80得点を記録した。それでもプレーオフでは2試合続けて無得点に終わった。ルイス・スアレス、ロドリゴ・デ・パウル、カゼミーロ、ヘルマン・ベルテラメらスター選手もゴールを奪えず、カゼミーロの得点は取り消され、ベルテラメは至近距離からの好機を逃した。

「こういうこともある。世界最高の選手であるメッシを擁してこの段階で敗れれば、誰もが『失敗』という言葉を使い始めるのは普通のことだ」とゴンサレス監督は語った。「だが、繰り返したい。挑戦しなかった場合の『失敗』はまったく別物だ。これは名前の問題ではなく、パフォーマンスの問題だった。残念ながら敗退したが、今日のチームは良いプレーをしたと思う」

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9月にタイトルを獲得したゴンサレス監督、就任後の2カ月を振り返る

ゴンサレス監督がチームを率い始めたのは、わずか2カ月前だ。9月にはインテル・マイアミをカンペオネスカップ優勝に導き、2023年にメッシが加入して以来、クラブにとって4つ目のタイトルを獲得した。メッシは歴史的な3年連続のランドン・ドノバンMLS MVP受賞に近づいているが、アルゼンチン出身の指揮官は、早期敗退だけで選手たちの努力は測れないと主張した。

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「指揮を執って2カ月だが、私にとって人生において『失敗』という言葉は強すぎる。これはサッカーだ」とゴンサレス監督は付け加えた。「……それがサッカーというものだ。自分たちに順番が回ってくる時もあれば、そうでない時もある。今は我々が敗退する番だった」

コロンバスは勝ち進み、マイアミはオフシーズンへ

ローラン・クルトワ暫定監督が率いる好調のコロンバス・クルーは、来週末のイースタン・カンファレンス準決勝に進み、ニューイングランド・レボリューションかフィラデルフィア・ユニオンと対戦する。一方、インテル・マイアミは予想より早くオフシーズンを迎える。

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メッシ、スアレス、デ・パウル、カゼミーロらはタイトル防衛を果たせずに終わった。レギュラーシーズンで圧倒的な強さを見せながら1回戦で敗退したマイアミは、立て直しを迫られる。