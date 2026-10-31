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ライブ
Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin
翻訳者：

「失せろ」レロイ・サネ、ガラタサライが勝利した試合でカメラマンに暴言

スーパーリグ
リロイ・サネ
コンヤスポル 対 ガラタサライ
コンヤスポル
ガラタサライ

イスタンブールのガラタサライは金曜夜、快勝を収めた。その一方で、レロイ・サネは不適切な発言をした。

「獅子」ガラタサライがコンヤスポル に4-0で快勝した試合後、ドイツ代表で80試合に出場したサネがカメラマンに暴言を吐いた。「カメラを持って失せろ」。サネが英語でそう言い放つ声は、生中継でもはっきりと聞こえた。

30歳のサネがなぜ暴言を吐いたのかは分かっていない。カメラマンは試合終了の笛が鳴った後、勝利直後のサネを撮影しようと近づいていた。チームメートがセンターサークルで勝ち点3を喜び合う一方、サネは少し離れた場所に立ち、高揚しているというより、いら立っているように見えた。

コンヤスポル 戦でも、サネはベンチからの途中出場にとどまった。ガラタサライのオカン・ブルク監督が、途中経過で2-0とするゴールを決めたユヌス・アクギュンに代えてサネを投入したのは61分だった。

スター選手のヴィクター・オシムヘンが12分に先制点を挙げ、ガラタサライを1-0とリードさせた。アクギュンのゴール（28分）に続き、後半にはアレクセイ・バトラコフ（49分）と、PKを決めた元ミランのスター、ラファエル・レオン（55分）も得点した。

FBL-EUR-C1-SPORTING-GALATASARAYGetty Images
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リロイ・サネの今季ここまでの成績は？

この勝利により、ガラタサライはスュペル・リグの首位を維持し、追うアメドSFKとの差を勝ち点5とした。ただし、イスタンブールのチームは2位のライバルより1試合多く消化している。

一方、サネにとって今季は引き続き期待外れの展開となっている。公式戦では全大会を通じて13試合に出場しているものの、その多くはベンチからの途中出場だ。ゴールにもまだ一度も関与していない。

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