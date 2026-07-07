天秤座のスター、メッシはエジプト戦の悪夢をどう歴史的な一夜に変えたのか？

アルゼンチンのメッシが再び輝き、火曜日のエジプト戦で歴史的逆転劇を演出。チームを準々決勝へ導き、王座防衛へ前進した。

エジプトは79分までヤセル・イブラヒムとムスタファ・ジコのゴールで2点をリードし、大金星目前だった。しかしメッシが逆転劇を演出。試合は3－2で終了した。 クリスティアン・ロメロ、エンツォ・フェルナンデス、そしてメッシ自身のゴールで逆転した。

試合開始21分にはPKを失敗したが、メッシはチームを鼓舞し続けた。

しかしメッシは動じず、直後に鮮やかなフリーキックでポストを叩いた。これは後半に彼が何をするかを予告する警告だった。

79分、彼のクロスからロメロがヘディングで合わせ、シュベールは止められなかった。

その4分後、ペナルティエリアで浮いたボールにメッシが反応し、シュベールの指先をかすめてネットを揺らした。ロスタイムにはフェルナンデスが3点目を決め、ファラオたちの夢を打ち砕いた。

メッシは今大会、アルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点、ヨルダン、カーボベルデ、エジプト戦でも各1得点を挙げ、全試合で得点を記録した。

この試合でもメッシは5本シュート（枠内2本、ポスト1本）を放ち、攻撃を牽引した。

アシストだけでなくパスも光り、決定機2回を創出。クロス12本中4本が正確だった。パス51本中42本、相手陣内では43本中35本が成功した。

総触球数は91回、ドリブル7回中5回成功、ファウル獲得2回、ボールロスト27回だった。

これらの数字が後押しし、アルゼンチンは大会を突破。次戦ではコロンビア対スイスの勝者を待つ。チームはキャプテン・メッシが引き続き好パフォーマンスを発揮し、できるだけ遠くまで進めることを期待している。