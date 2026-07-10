天秤座のスター…ムバッピは「モロッコの黒豹」をどのように手なずけたのか？

2026年W杯準々決勝でモロッコを2-0で破ったフランス。キャプテンのキリアン・ムバッペが注目された。

60分には、ヤシン・ブノが止めきれなかったロケット弾で先制した。

フランス代表の他のスターが活躍しても、ムバッペはいつも通り最も目を引いた。彼はどのようにしてそれを成し遂げたのか？

フランス代表の原動力

前半にPKを外しても動じず、フランス攻撃の核として機能し続けた。

フォーメーションでは最前線だったが、ピッチではポジションに捉われない動きでスペースを探り、モロッコ守備の隙を突いた。

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左サイドに流れ、ディンブリーやドゥエとパスを交換してペナルティエリアに侵入し、ブノーの守るゴールへシュートを放った。

彼の動きはモロッコ守備を後退させ、味方にスペースを作った。ムバッペは得点者だけでなく、戦術の要としても機能した。

モロッコの守備ラインを崩した。

フランスで最もゴールを狙うムバッピは、矢のように駆け抜ける競走馬のようだったが、ブノーの好守に阻まれ追加点は許されなかった。

それでもムバッピがネットを揺らすにはペナルティエリア手前のわずかなスペースだけで十分だった。モロッコはそこで守備を甘くし、エリア際でボールを受けたムバッピにスペースを与えてしまった。彼はそこから轟音のようなシュートを叩き込んだ。

このゴールで密集守備が崩れ、モロッコが同点を狙ったが、フランス攻撃陣の前に無謀だった。オスマン・デンベレがスペースを突いて2点目を奪った。

マン・オブ・ザ・マッチ

国際サッカー連盟（FIFA）は、1ゴール1アシストを記録したムバッペをモロッコ対フランスのマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。

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ムバッペは4度シュートを放ち、うち2度はポストやクロスバーを直撃。2度の決定機を逃したが、期待得点（xG）は1.33だった。

大会得点ランキングは8ゴールでアルゼンチンのメッシと並んだ。







