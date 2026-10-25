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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、日程が変更されたリヨン戦を前に、リーグ・アンでの首位浮上を見据えた。スペイン人指揮官は、試合が月曜夜に変更されたにもかかわらず、選手たちの意欲は十分に高いままだと強調した。

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日程変更の首位攻防戦、パルク・デ・プランスで開催へ

パリ・サンジェルマン（PSG）は、10月26日（月）にパルク・デ・プランスでオリンピック・リヨンを迎える。リーグ・アンの首位攻防戦は、当初予定されていた日曜日の開催を禁じるパリ警視庁の命令を受け、フランスプロサッカーリーグによって月曜日に変更された。

両チームは勝ち点14で並ぶ。パウロ・フォンセカ監督率いるリヨンが得失点差でPSGを上回り、現在首位に立っている。

ルイス・エンリケ監督率いるPSGは、週半ばのUEFAチャンピオンズリーグでバルセロナに劇的な4-2の勝利を収め、勢いに乗ってこの試合を迎える。

日程変更にも動じず、首位を狙うルイス・エンリケ監督

試合前の記者会見で、ルイス・エンリケ監督はバロンドール授賞式と重なる日程変更の影響を重要視しなかった。「現在の状況を考えて月曜日に試合をする方が我々にとって良いのであれば、何の問題もなく受け入れる」と語った。

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「3、4週間前、我々は首位チームにまだ大きく後れを取っていた。そして今、首位に立つチャンスがある」

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「できるだけ順位を上げることが我々にとって重要だ」とスペイン人指揮官は付け加えた。

ルイス・エンリケ監督、手強いフォンセカ監督率いるリヨンへの雪辱を期す

ルイス・エンリケ監督は、昨季パルク・デ・プランスで2-1の勝利を収めたリヨンの脅威を認め、その結果がさらなるモチベーションになると述べた。「パウロ・フォンセカ監督率いるオリンピック・リヨンと対戦することは、モチベーションになる」と説明した。

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「昨季、彼らがパルク・デ・プランスで非常に良いプレーをして勝ったことを覚えている」

「あらゆる試合に向けて準備ができていること、そして我々の調子を示せるかは、自分たち次第だ」とルイス・エンリケ監督は強調した。

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PSG、リーグ・アンでの主導権奪還を狙う

両クラブが勝ち点で並ぶ中、月曜日の対戦はリーグ・アンの優勝争いで序盤の重要な指標となりそうだ。

PSGが勝利すれば、ライバルのリヨンを上回って首位に返り咲く。

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PSG対リヨンは、月曜日の中央ヨーロッパ時間20時30分にパルク・デ・プランスでキックオフを迎える。