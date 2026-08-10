サッカーの世界では、チャンスは時に何の前触れもなく訪れる。若い選手たちは、その好機を逃さぬよう、いつでも準備を整えておかなければならない。

これはまさに、バルセロナのわずか17歳の選手、ジョルディ・ペスコルにあてはまる。彼は新シーズンに向けた準備期間のなかで、単なる下部組織の一選手から、トップチームの潜在的な戦力へと変貌を遂げた。

スペイン紙『スポルト』は、監督のハンジ・フリックがペスコルを招集したことは、この若き選手にとって嬉しい「爆弾」であったと伝えた。ペスコルは自身のキャリアにおけるこの大きな飛躍を予想しておらず、とりわけ昨シーズンはフベニールAで最後の数か月しかプレーしておらず、バルセロナ・アトレティック（リザーブチーム）にすら足を踏み入れていなかったからだ。

若き才能に開かれた扉

ペスコルのトップチーム昇格は、まったくの偶然の産物ではなく、彼にとって有利に働いた一連の状況の結果として実現した。すでに回復したものの依然として本来の調子を取り戻そうとしているアレハンドロ・バルデの負傷、さらにこれまでバルセロナがジョアン・カンセロやジョルジ・サリナスの獲得に至っていないこと、そしてジョフレ・トレンツのアヤックス・アムステルダムへの移籍などである。これらすべての要因が、リナレス出身のこの選手に扉を開くことにつながった。

当初の計画ではペスコルをリザーブチームに戻すことになっていたが、準備期間中の傑出したパフォーマンスによってフリックはこの決定を見直すことになり、より長期にわたってトップチームに残す可能性が高まっている。

忍耐と賢さが違いを生む

ペスコルは、たとえ親善試合であっても、バルセロナでプレーするという夢を実現した。そして、少なくともこれほど早く訪れるとは予想していなかった困難な状況において、自らにプレッシャーをかけることなく、強い個性を見せた。

先週土曜日、ペスコルは三つ巴のトーナメントのなかで、ウディネのスタジアムでの試合に初めて先発として臨んだ。そして、そのスピードとウイングでの危険なドリブルで知られるノッティンガム・フォレストのスター、オラ・アイナを相手に、真の試練に直面した。

しかしこの若き選手は目を見張るような成熟ぶりを見せ、忍耐と賢明さをもって相手を抑え込み、ドリブルを防ぐための適切な間合いを保ち、危機的な場面を際立った賢さで救った。

絶好のチャンス

ペスコルは、バルセロナの左サイドバックのポジションが現在大きく開かれていることをよく理解している。これは自らの実力を証明する絶好のチャンスであり、着実かつ段階的に成長を続ければ、カタルーニャのクラブでのキャリアにおいて大きく前進できる可能性がある。

信頼を与えるフリック

ペスコルはすでに、要求の高さで知られるドイツ人監督ハンジ・フリックのレーダーに入っている。しかしフリックは同時にラ・マシアのアカデミーとその才能を愛する人物でもあり、試合を重ねるごとにペスコルに信頼を与えており、これはこの若き選手の能力に対する彼の信頼を反映している。

大きな第一歩はすでに踏み出された。そして今、残された問いはこうだ。ジョルディ・ペスコルはこの水準を維持し、トップチームの構想の中にとどまることができるのか。今後の決断が、この将来有望な才能の未来について多くを明らかにするだろう。