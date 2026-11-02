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クリスティアーノ・ロナウドが、AFCチャンピオンズリーグのウズベキスタン遠征に臨むアル・ナスルのメンバーから外れた。アンジェ・ポステコグルー監督がメンバーの入れ替えを選択したためだ。この決定の背景には、地域全体で安全上の懸念が続き、大陸大会の運営に影響を及ぼしている状況もある。

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ロナウド、遠征メンバーから外れる

ロナウドは月曜日に行われるアル・ナスルのAFCチャンピオンズリーグ、パフタコール戦に出場しない。ポステコグルー監督は、タシケント遠征でこの伝説的FWを休ませることを決めた。

ポルトガルのスターは現在好調で、先週のサウジ・プロリーグでハットトリックを達成した。この3得点により、クラブと代表を合わせた通算得点は驚異の985ゴールに達した。

しかし、ポステコグルー監督は過密日程の中で選手のコンディションを優先した。ウズベキスタンでの重要な大陸大会の一戦に向けた遠征メンバーからは、キングスレイ・コマンとモハメド・シマカンも外れている。

過密日程への対応

アル・ナスルは初のアジア王座を熱望しているが、今大会は厳しいスタートを切った。現在、西地区のグループで9位に位置し、サウジアラビアから出場する5クラブの中では最下位となっている。

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ウズベキスタンでの記者会見で、ポステコグルー監督は選手を入れ替える方針について説明した。トッテナム・ホットスパーの元指揮官は「試合による負担と移動の多さを考慮して」、ロナウドとチームメイトを休ませたと明かした。

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序盤の苦戦にもかかわらず、オーストラリア人指揮官は勝ち上がりに自信を持っている。「厳しいスタート、準備環境、シーズン序盤に万全の状態ではなかったことを踏まえても、今は非常に良い段階に達している」とポステコグルー監督は語った。『ESPN』が伝えている。

安全上の懸念が大会に影響

アル・ナスルの日程は、地域の安全上の問題によってすでに大きく乱れている。先週はアル・ワスルがリヤドへの遠征を拒否したため、チャンピオンズリーグの試合が延期となり、ロナウドには予期せぬ休養期間が生まれた。

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それ以前にも、10月12日に予定されていたアル・ナスルのホーム戦は、フーシ派によるミサイル攻撃の報道を受けて延期された。こうした緊張が続く中、1月7日にサウジアラビアで開幕予定のアジアカップの開催にも深刻な疑念が生じている。

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は最近、大会への懸念を示した。「報道で知った限りでは、状況は依然として安全ではない。現時点で、そこでアジアカップを開催するのは容易ではないと思う」と宮本会長は述べた。

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アジアカップの開催は不透明

サウジアラビアの大会主催者は準備が予定どおり進んでいると主張する一方、アジアサッカー連盟は状況を注意深く見守っている。AFCのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長は、11月末までに最終決定を下すことを認めた。

同会長は、この地域では状況が急速に変わり得ると指摘し、必要であれば大会を2028年まで延期する可能性も示唆した。一方、サウジアラビアの他クラブは今週も大陸大会での戦いを続ける。