大規模な選手整理…レアル・マドリードが4選手の放出を検討

レアル・マドリードは今夏の移籍市場で大規模刷新を計画。ジョゼ・モウリーニョ監督の補強資金約1億3500万～1億5000万ユーロを確保するため、4選手を放出リストに載せた。 これはフロレンティーノ・ペレス会長のチーム再構築方針を反映している。

クラブに近い「デフェンサ・セントラル」によると、売却候補はラウル・アセンシオ、フラン・ガルシア、カマヴィンガ、 ゴンサロ・ガルシアの売却も検討していると伝えた。ニコ・バズの移籍で数百万ユーロを調達したため、その資金を再投資し、トップクラスのセンターバックと創造性豊かなMF、さらに新ストライカーの獲得も視野に入れている。

この整理は金曜日、ダニー・セバイオスが契約解除で退団したことで事実上始まった。クラブはデビッド・アラバ、ダニー・カルバハルに続き、彼の年俸負担を解消し補償なしで放出した。

カナリア諸島出身のアカデミー育ち、ラウル・アセンシオの価値は約2500万ユーロと見積もられる。しかし直近で契約を更新したため年俸が高く、モウリーニョから「将来計画外」と告げられたこともあって移籍交渉は複雑だ。

市場価値2000万ユーロと評価されるフラン・ガルシアも、年俸がやや低いながら状況は同様だ。カマヴィンガの問題は2つある。 フランス人選手は移籍を拒否しており、高額年俸も障害だ。市場価値は約5000万ユーロと見積もられる。

一方で、この4人の中ではゴンサロ・ガルシアが移籍に最も近い。具体的なオファーがあり年俸も比較的低い。市場価値は4000万ユーロと見込まれるが、モウリーニョが「何としても放出したい」と望む他の選手ほど移籍が確実視されているわけではない。

ペレス会長は、モウリーニョの要求に応えチームを強化するため、これらの選手を手放す必要があると理解している。ただ、アカデミー出身3人が同時に退団するのは、移籍市場閉幕まで残り2か月という時期もあり、最終的な戦力構成上の大きな課題となっている。