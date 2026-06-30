ミリアム・ステルク氏は、ワールドカップでオランダ代表が敗退した原因を分析する際、失言をした。長期介護・青少年・スポーツ担当大臣である彼女は、『Vandaag Inside』のカメラの前で、オランダ代表選手の名前を一人も挙げられなかった。

「かなり二日酔いなんです。息子が3時55分に私をベッドから引きずり出したんです。そして、アドレナリンで高揚したまま6時にベッドに戻ったのですが、眠りにつくまで少し時間がかかりました。昨夜はあまり眠れませんでした」と、ステルク大臣はオランダ対モロッコ戦の数時間後に認めた。

大臣は、モンテレイでの決勝トーナメント1回戦の結果に落胆している。 「そう、PK戦ですね。今日のオランダは皆、とても悲しんでいると思います。まあ、スポーツとはそういうものですよね。でも、私はこの大会で最も美しいゴールを、コディ・ガクポが決めるところを見ました。そして、彼を取り囲むように飛び込んだチームメイトたち。それもまた、スポーツの素晴らしさだと思います。」

彼女は「ガクポ、サマーヴィル、マレン……あと、ブロム？ ごめんなさい」と、ブライアン・ブロッベイの名前を思い出せなかった。

記者が最終的にオランダ代表のストライカーの名前を明かした。「そう、ブロッベイ。私がヒューストンで観戦した時も、彼が得点王だったわ」と、スタークはスウェーデン戦でこのストライカーが2得点を挙げ、5-1で圧勝した試合をライブで観ていた。「今は選手の名前の覚えも少し良くなったわ。」

ブロッベイはグループFのチュニジア戦（3-1で勝利）でも得点したが、モロッコ戦では無得点。チームはPK戦の末に敗れ、早期帰国となった。