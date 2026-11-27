スペイン紙『AS』によると、モウリーニョは試合采配を称賛されると常に自らへの注目をそらそうとし、「彼らのおかげだ」と答えるという。また、逆転劇のたびに「功績は彼らにある」と強調している。
それでも、モウリーニョの戦術的な介入は、彼が率いる第2次レアル・マドリーの代名詞となった。連勝街道において、その采配が大きな役割を果たしてきたからだ。
ローマ、AEK、セルタ、PSVを相手にした4試合では、レアル・マドリーがビハインドをはね返して勝利を収めた。いずれの逆転劇にもモウリーニョの明確な刻印がある。指揮官は型通りの交代にとどまらず、チームが何を必要としているかを読み取り、適切なタイミングで手を打つ能力を示した。
ポルトガル人指揮官の影響は逆転勝利の試合だけにとどまらない。ほかの判断も勝ち点の獲得に貢献している。クラシコの終盤にカマヴィンガを交代させた采配や、エスピの出場時間の管理の仕方もその一例で、それはエスパニョール戦とエルチェ戦で表れた。
こうした場面からは、モウリーニョが試合の流れを正確に読み、その変化に素早く対応していることがうかがえる。さらに、戦術的なリスクを伴う場合でも、大胆な決断を躊躇なく実行する姿勢も見て取れる。
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PSV戦で見事な後半を見せた後、ポルトガル人指揮官はチームにまだ成長が必要だと認め、「まだ改善すべき点がある」と語った。さらに「あのような前半を戦うようなら、改善すべき点は残り続けるだろう」と付け加えた。チームのパフォーマンスを称えることで満足せず、課題に目を向けていることの表れだ。
試合中にレアル・マドリーのパフォーマンスが一変した理由を問われると、モウリーニョはベルナルド・シルヴァとアルダ・ギュレルの起用を挙げ、こう説明した。「ベルナルドとアルダを起用したからだ。この2人が知っているのはサッカーをすることだけだ。彼らは守備的な選手でも、決まったポジションに縛られる選手でもない。だが、我々は試合に違ったダイナミズムをもたらした」
PSV戦でモウリーニョは、チュアメニを下げ、中盤をアルダ・ギュレルとベルナルド・シルヴァのコンビに託すという大胆な決断を下した。これによりチームは攻撃の選択肢を増やしたが、その一方で、守備面では相手に突かれるスペースを広げることにもなった。
ただし、ポルトガル人指揮官はチームを無防備なまま放置したわけではない。センターバックでも2枚替えを行い、ミリトンとリュディガーに代えてハイセンとコナテを投入した。現時点では、後者の2人のほうが自信にあふれ、1対1の対応でも上回っていたからだ。
この守備の修正によって、モウリーニョはプレスのラインを押し上げ、各ライン間の距離を縮めることができた。レアル・マドリーはより統率の取れた動きを見せるようになり、そこへジュード・ベリンガムが投入されたことで、チームに求められていた変化が完成した。
モウリーニョの刻印が刻まれたレモンターダ
ローマ戦では、試合の流れを変えるモウリーニョの手腕がはっきりと表れた。レアル・マドリーが1-3とリードを許すなか、ポルトガル人指揮官は59分に動き出し、ヴィニシウスに代えてエンドリッキ、ドゥンフリースに代えてアルダ・ギュレルを投入した。
これらの交代は攻撃を活性化させるだけではなかった。モウリーニョはバルベルデをサイドバックに移し、中盤ではギュレルをチュアメニと並べた。さらにディオマンデを左サイドに回し、エンドリッキを右サイドに配置した。
その後、ポルトガル人指揮官は2度目の交代を行い、これが試合最大の転換点となった。チュアメニに代えてベルナルド・シルヴァ、ククレジャに代えてカレーラス、ディオマンデに代えてカルロス・エスピを送り出したのだ。
この采配はすぐに実を結んだ。レアル・マドリーはわずか7分間でエスピ、エンドリッキ、リュディガーが3ゴールを奪い、立て続けの采配によってビハインドを勝利へと変えた。
AEK戦でも同じシナリオが繰り返された。75分を迎えた時点で1-2とリードを許していたレアル・マドリーに対し、モウリーニョはエンドリッキ、バルベルデ、カレーラスを投入し、さらにブラヒム・ディアスとカルロス・エスピも送り込んだ。これらの交代が最終的にチームを優位に導き、試合をひっくり返した。
セルタ戦でも、モウリーニョは再び一連の交代で試合の決着に貢献した。57分にベルナルド・シルヴァ、カレーラス、トレントに代えてバルベルデ、ククレジャ、ヴィニシウスを投入した。
ポルトガル人指揮官はさらに71分、ディオマンデに代えてエンドリッキを送り出し、同じ時間帯にカマヴィンガに代えてエスピも投入。チームに優位をもたらす解決策を探り続けた。
こうして、モウリーニョの選手交代は単なるメンバーの入れ替えではなく、レアル・マドリーの結果を左右する要素となった。チームが決定的な介入を必要とするたびに、ポルトガル人指揮官は試合の流れを変える力を証明してきたのだ。同紙が記事の要点をまとめているように、モウリーニョがカードを切れば、必ず果実は落ちてくる。