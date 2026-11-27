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ジョゼ・モウリーニョが、戦術的な介入と大胆な選手交代によって試合を読み、結果を左右する手腕を改めて証明し続けている。ポルトガル人指揮官はレアル・マドリーを10連勝に導いた。そのうち4試合は、試合中に下した決定的な判断によってビハインドをはね返しての逆転勝利だった。

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スペイン紙『AS』によると、モウリーニョは試合采配を称賛されると常に自らへの注目をそらそうとし、「彼らのおかげだ」と答えるという。また、逆転劇のたびに「功績は彼らにある」と強調している。

それでも、モウリーニョの戦術的な介入は、彼が率いる第2次レアル・マドリーの代名詞となった。連勝街道において、その采配が大きな役割を果たしてきたからだ。

ローマ、AEK、セルタ、PSVを相手にした4試合では、レアル・マドリーがビハインドをはね返して勝利を収めた。いずれの逆転劇にもモウリーニョの明確な刻印がある。指揮官は型通りの交代にとどまらず、チームが何を必要としているかを読み取り、適切なタイミングで手を打つ能力を示した。

ポルトガル人指揮官の影響は逆転勝利の試合だけにとどまらない。ほかの判断も勝ち点の獲得に貢献している。クラシコの終盤にカマヴィンガを交代させた采配や、エスピの出場時間の管理の仕方もその一例で、それはエスパニョール戦とエルチェ戦で表れた。

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こうした場面からは、モウリーニョが試合の流れを正確に読み、その変化に素早く対応していることがうかがえる。さらに、戦術的なリスクを伴う場合でも、大胆な決断を躊躇なく実行する姿勢も見て取れる。

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PSV戦で見事な後半を見せた後、ポルトガル人指揮官はチームにまだ成長が必要だと認め、「まだ改善すべき点がある」と語った。さらに「あのような前半を戦うようなら、改善すべき点は残り続けるだろう」と付け加えた。チームのパフォーマンスを称えることで満足せず、課題に目を向けていることの表れだ。

試合中にレアル・マドリーのパフォーマンスが一変した理由を問われると、モウリーニョはベルナルド・シルヴァとアルダ・ギュレルの起用を挙げ、こう説明した。「ベルナルドとアルダを起用したからだ。この2人が知っているのはサッカーをすることだけだ。彼らは守備的な選手でも、決まったポジションに縛られる選手でもない。だが、我々は試合に違ったダイナミズムをもたらした」

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PSV戦でモウリーニョは、チュアメニを下げ、中盤をアルダ・ギュレルとベルナルド・シルヴァのコンビに託すという大胆な決断を下した。これによりチームは攻撃の選択肢を増やしたが、その一方で、守備面では相手に突かれるスペースを広げることにもなった。

ただし、ポルトガル人指揮官はチームを無防備なまま放置したわけではない。センターバックでも2枚替えを行い、ミリトンとリュディガーに代えてハイセンとコナテを投入した。現時点では、後者の2人のほうが自信にあふれ、1対1の対応でも上回っていたからだ。

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この守備の修正によって、モウリーニョはプレスのラインを押し上げ、各ライン間の距離を縮めることができた。レアル・マドリーはより統率の取れた動きを見せるようになり、そこへジュード・ベリンガムが投入されたことで、チームに求められていた変化が完成した。

モウリーニョの刻印が刻まれたレモンターダ

ローマ戦では、試合の流れを変えるモウリーニョの手腕がはっきりと表れた。レアル・マドリーが1-3とリードを許すなか、ポルトガル人指揮官は59分に動き出し、ヴィニシウスに代えてエンドリッキ、ドゥンフリースに代えてアルダ・ギュレルを投入した。

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これらの交代は攻撃を活性化させるだけではなかった。モウリーニョはバルベルデをサイドバックに移し、中盤ではギュレルをチュアメニと並べた。さらにディオマンデを左サイドに回し、エンドリッキを右サイドに配置した。

その後、ポルトガル人指揮官は2度目の交代を行い、これが試合最大の転換点となった。チュアメニに代えてベルナルド・シルヴァ、ククレジャに代えてカレーラス、ディオマンデに代えてカルロス・エスピを送り出したのだ。

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この采配はすぐに実を結んだ。レアル・マドリーはわずか7分間でエスピ、エンドリッキ、リュディガーが3ゴールを奪い、立て続けの采配によってビハインドを勝利へと変えた。

AEK戦でも同じシナリオが繰り返された。75分を迎えた時点で1-2とリードを許していたレアル・マドリーに対し、モウリーニョはエンドリッキ、バルベルデ、カレーラスを投入し、さらにブラヒム・ディアスとカルロス・エスピも送り込んだ。これらの交代が最終的にチームを優位に導き、試合をひっくり返した。

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セルタ戦でも、モウリーニョは再び一連の交代で試合の決着に貢献した。57分にベルナルド・シルヴァ、カレーラス、トレントに代えてバルベルデ、ククレジャ、ヴィニシウスを投入した。

ポルトガル人指揮官はさらに71分、ディオマンデに代えてエンドリッキを送り出し、同じ時間帯にカマヴィンガに代えてエスピも投入。チームに優位をもたらす解決策を探り続けた。

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こうして、モウリーニョの選手交代は単なるメンバーの入れ替えではなく、レアル・マドリーの結果を左右する要素となった。チームが決定的な介入を必要とするたびに、ポルトガル人指揮官は試合の流れを変える力を証明してきたのだ。同紙が記事の要点をまとめているように、モウリーニョがカードを切れば、必ず果実は落ちてくる。