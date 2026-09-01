スペイン王立サッカー連盟は、女子代表選手を支援する新たな一歩を踏み出そうとしている。選手たちが卵子を凍結保存し、競技生活の中で母親になる計画を立てやすくする協定を締結する動きで、プロ選手が直面する最も大きな課題の一つに取り組むことを狙いとしている。

通信社「ヨーロッパ・プレス」は、スペイン連盟が不妊治療を専門とするクリニックとの協定の最終調整を進めていると伝えた。代表選手が卵子を凍結保存できるようにすることを目的としており、競技を続けながら自分に合ったタイミングで家族を築く計画を両立させる助けとなるものだ。

この動きは、スペイン代表のスター選手アレクシア・プテジャスが母親になることや妊娠に関する問題を連盟の関係者に提起したことを受けたもので、パブロ・リンデが「エル・パイス」紙で報じた。連盟はこの要望に応え、選手たちにこのサービスを提供する取り組みを開始したという。

プテジャスは「エル・パイス」への発言の中で、この一歩は重要な前進であると述べた。彼女は、女子サッカー選手が最高レベルで競技を続ける必要性という課題に直面していると説明し、それが年齢や体内時計といった要素と重なることで、母親になるという問題が彼女たちにとってより複雑なものになると語った。

こうした動きは、スペインサッカー選手協会がキロンサルー・グループ傘下のルベル国際病院と締結した協力協定と並行して進められている。協会員とその家族に生殖医療に関する専門的なサービスを提供するものだ。

この協定には、妊孕性の保存、人工授精、体外受精、着床前遺伝子検査に加え、非侵襲的な出生前検査といったサービスが含まれ、卵子凍結に関しては協会員に優遇価格が提供される。

スペインサッカー選手協会のダビド・アガンソ会長は、この協定は、ピッチの内外でサッカー選手の福利に寄与するサービスを提供し、選手とその家族のニーズに応えるためにケアの範囲を拡大するという協会の取り組みの一環であると強調した。

この一歩は、母親になることを先延ばしにしたい女子選手のキャリアを守ろうとする、プロスポーツ界で高まりつつある流れを反映している。妊孕性の保護が女子スポーツの未来をめぐる議論の一部となり、選手が競技生活を犠牲にすることなく家庭生活を計画できる環境を整える必要性が説かれるようになった中でのことだ。

伝えられている情報によると、スペイン連盟はこれにより、代表選手を支援するためのより包括的なモデルの構築に近づいている。ケアが競技面にとどまらず、選手たちの健康面や家庭面のニーズにまで及ぶもので、スペインサッカーにおいて重要な先例となり得る一歩である。