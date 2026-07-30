シャツのメインカラーは鮮やかなパープルだ。中央にはユニフォームスポンサーであるボーダフォンの赤と白のロゴが大きく配され、襟はネオンイエローとなっている。袖にも黒と組み合わせたネオンイエローのアクセントが施されており、背番号と選手名のカラーもネオンイエローだ。

現在アジアツアー中のボルシア・ドルトムントは、日本の大都市・東京で新たな第3ユニフォームを正式にお披露目した。発表に関する投稿には、ファンからのコメントの大半が非常に否定的なものだった。派手な色合いとデザインは、多くのサポーターにまったく受け入れられていない。

BVB、8月22日に新シーズン開幕

ちなみに、ドルトムントの2026-27シーズンのホームユニフォームはクラシックな仕上がりで、支配的なイエローに黒のアクセントが組み合わされている。一方で、新たなアウェーユニフォームはまだ正式発表されていないが、伝えられるところによると黒になる見込みだ。

来たるシーズンは、BVBにとって8月22日のDFLスーパーカップ、FCバイエルン・ミュンヘンとのホームゲームで始まる。その1週間後には、ブンデスリーガ開幕戦でもホームでハンブルガーSVと対戦。そして9月1日には新シーズン最初のアウェーゲームを迎える。この試合ではDFBポカール1回戦で、ドルトムントはオーバーリーガのHEBCハンブルクの本拠地に乗り込む。