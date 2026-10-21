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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、欧州での惨敗を受け、マイケル・キャリック監督の戦術を痛烈に批判した。ユナイテッドはイタリアのコモに1-4で大敗。チームとしてのアイデンティティーも積極性も欠いたパフォーマンスにより、キャリック監督の去就は瀬戸際に立たされている。

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フェルナンデス、戦術面での勇敢さを求める

「今回が初めてではない。僕たちは出だしでつまずき、相手に非常に早い時間帯に得点を許した」。欧州大会で再び立ち上がりが鈍かったことを振り返り、フェルナンデスはTNTスポーツにそう語った。「ボールに十分なプレッシャーをかけられず、ボールを持ったときの良い動きも少なく、何もかもうまくいかなかった。早い時間に失点すると、負けムードのまま試合を進めることになり、そこから抜け出すのは難しい。勇敢にプレーし、ボールを保持して何かを起こそうとしなければならない。それができなければ、この状況から抜け出すのは非常に難しくなる」

主将の発言は、キャリック体制下でのチームの守備方針を巡る溝が深まりつつあることを浮き彫りにした。フェルナンデスは、欧州の多くの強豪が採用するハイプレスではなく、相手から距離を取るという判断を具体的に指摘した。「マンツーマンでプレスをかけず、時には背後にスペースを残して、相手を待ちながらボールを奪おうとするのはスタッフの判断だ。でも、こうしたチームにスペースを与えると、自信を持たせてしまうことがある」と説明した。積極性の欠如は致命的だった。与えられたスペースを生かした技術力の高いコモに対し、命取りとなった。

歴史的な大敗でキャリックに批判

大敗の規模によってキャリックには厳しい視線が向けられており、この結果は長い歴史を誇るマンチェスター・ユナイテッドの欧州での歩みの中でも、最も暗い一章となった。ユナイテッドは開始わずか118秒でニコ・パスに先制を許し、ホームのサポーターにとって苦しい夜が始まった。パスはその後、タソス・ドゥビカスのゴールをアシストし、その前後で2得点を記録。最後はハコボ・ラモンが力強いヘディングで4点目を決めた。

序盤の崩壊はユナイテッドの根深い守備の脆さを露呈した。わずか8日前のアトレティコ・マドリー戦でも同様の失点を喫しており、欧州の主要大会で2試合連続して開始2分以内に失点した史上初のイングランド勢となった。集中力の欠如が繰り返されることは、現体制下で方向性を見失いつつあるチームの際立った特徴となっている。

Getty Images

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監督のゲームプランに疑問

試合後のインタビューで、フェルナンデスはこの日のキャリックの戦術が間違っていたと思うかと直接問われた。判断は監督とスタッフに委ねる姿勢を示しつつも、より積極的な戦い方を望んでいることは明らかだった。「それを判断するのは監督とスタッフであって、僕ではない」とフェルナンデスは語った。「時にはプレッシャーの中でも、もっと勇敢にならなければならない。高い位置からプレスをかけるリスクを取り、相手にプレーしにくさを感じさせる必要がある」

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ユナイテッドに何が足りなかったかについて、主将は自分たちが達することのできなかった基準としてコモの積極性を挙げた。「見ての通り、相手のセンターバックは僕をマークするために、僕たちの陣内まで出てきていた」とフェルナンデスは続けた。「僕たちもチームとしてそうする必要があるが、できなかった。中央で細かくパスをつないでプレーするチームに時間とスペースを与えすぎれば、サイドから痛手を与えられる」

スールシャール政権末期を思わせる光景

一時は、ユナイテッドが欧州で喫した史上最大の敗戦に並ぶ危険すらあった。それは1964年、ポルトガルのスポルティングに喫した0-5の敗戦だ。劣勢を食い止めようと必死のキャリックは、総額1億1000万ポンドで獲得したイネオス体制下の補強選手、マテウス・クーニャとアンドレイ・サントスをハーフタイムに下げ、後半半ばには主将フェルナンデスをジョシュア・ザークツィーと交代させた。ザークツィーはオフサイドラインを突破し、同じく途中出場のアマド・ディアロからのクロスを落ち着いて流し込み、アディショナルタイムに一矢を報いた。しかし、この終盤の得点も重苦しい雰囲気を変えることはできなかった。

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試合終了後、キャリックはピッチ上の選手たちを素通りするようにして、遠征してきたユナイテッドのサポーターのもとへ向かい、両手を繰り返し上げて謝罪する様子を見せた。その光景は、2021年11月にワトフォードに1-4で大敗した後、オーレ・グンナー・スールシャールが見せた悲痛な身ぶりを不気味なほど思い起こさせた。スールシャールはその敗戦からわずか24時間後に解任された。