「彼が素晴らしいフットボーラーだということは、私たちも今回あらためてはっきり目にした」と、新しいドイツ代表監督は語った。セルティックFCに所属する22歳のセントラルミッドフィルダーは、木曜夜にミュンヘンで行われた2-0の勝利で、77分に好パフォーマンスを見せたトム・ビショフに代わって途中出場していた。

その後、クロップはさらに非常に大きな比較対象まで持ち出し、バウアーは自身の見立てではパリ・サンジェルマンのヴィティーニャの後を追っている存在だと示唆した。

「何度もチャンピオンズリーグを制しているチームに、彼がいつも私に思い起こさせる選手がいる。見た目だけでなく、持っている資質全体もそうだ」とクロップは指摘した。PSGの中盤でタクトを振るうこのポルトガル人と同じように、バウアーも黒い巻き毛で、ヴィティーニャ同様に大柄ではない。

クロップ、ミカ・バウアーの「世界で最も過酷なリーグ」への移籍を称賛

バウアー自身は試合後、ZDFで、交代出場によって代表入りの夢がかなった瞬間を「非現実的」なものだったと語った。まだ昨季はSCパーダーボルンで2部を戦い、オストヴェストファーレンのクラブとともにブンデスリーガ昇格を果たしていた。そして夏になるとセルティックが獲得に動き、バウアーは驚きの600万ユーロという高額でスコットランドへ移籍した。

注目すべき一歩だとクロップは述べた。というのも、スコットランド・プレミアシップは「世界で最も過酷なリーグ」であり、「このフィジカル条件でそこでやっていき、しかもあえてその環境に身を置くのは、本当に特別なことだ」という。

グラスゴーでは、バウアーは加入以来レギュラーに定着し、9月初旬には新天地での初ゴールも決めた。ただ、この22歳は新天地ですでに大きな打撃も味わっている。LASK戦ではセルティックが第1戦の3-0リードを守れず、第2戦を1-5で落とし、その結果チャンピオンズリーグ出場を逃した。 一方、国内では宿敵相手にすでに2つの記憶に残る敗戦を喫している。レンジャーズはリーグ戦（0-1）、さらにカップ準々決勝（0-3）でもセルティックを下した。

それでも、セルティックのマルティン・オニール監督もすでにこの新戦力を絶賛している。「彼は傑出した資質と素晴らしい技術を持つ選手だ。ミカは私たちのビルドアップで重要な役割を担うだろうし、さらに非常に多様な起用が可能だ」

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