アフリカ大陸に緊張が漂う中、セネガル代表をサッカー界の最高峰のタイトル争いに再び導く決定が下された。

この決定は、ドラマチックな展開を見せたアフリカネイションズカップ決勝のホイッスルが鳴ってから数ヶ月後に下されたもので、大会開催国であるモロッコ代表を相手に、「テランガの黒人」ことセネガル代表が優勝を果たした。

地元紙「wiwsport」によると、セネガル共和国のバシロ・ディウマイ・ファイ大統領は公約を果たし、「ライオンズ」の選手たちに巨額の報奨金を支給することを決定した。

この措置は、アフリカサッカー界を揺るがした複雑な危機の文脈の中で行われたものであり、その火種はラバトで開催されたセネガル対モロッコの決勝戦で点火した。

試合は終盤に劇的な展開を見せ、激しい抗議や一時的な試合中断、物議を醸す審判の判定などが相次ぎ、モロッコ側から公式な異議申し立てが行われた。

日が経つにつれ、アフリカサッカー連盟（CAF）は規律処分を下し、優勝の行方を再検討することとなった。これにより、両国間で法的な論争やメディアを巻き込んだ騒動が巻き起こり、その余波は各連盟や政府の内部にまで及び、最終的には国際機関への提訴にまで発展した。

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同紙によると、2025年アフリカネイションズカップでの功績に対し、セネガル代表選手一人あたり7500万アフリカ・フラン（約13万4000米ドル）の報奨金が支払われた。

同紙は、ファイ大統領が大統領官邸での公式式典で交わしたこの約束を果たしたと指摘した。この約束には、沿岸部の「プチ・コート」地区に、選手一人あたり1500平方メートルの土地を付与するという内容も含まれていた。

また、送金は、セネガル代表がスタッド・ド・フランスで行ったペルーとの親善試合の数日前に実行されたと確認した。これは、アフリカネイションズカップ（CAN）の閉幕から約2ヶ月後のことである。

この危機はスポーツ面にとどまらず、相互の非難や一部のアフリカ諸国による政治的介入を伴う、より広範な大陸規模の論争へと発展した。これは、「アフリカネイションズカップ」のタイトルを巡る競争の激しさと、その背景にある複雑な感情の深さを反映しており、その重要性は単なる試合の結果をはるかに超えている。