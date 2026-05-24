大物犯罪者が数か月かけてマルコ・ファン・バステンの誘拐を計画したが、奇妙な理由で中止した。

ACミラン時代にマルコ・ファン・バステンが誘拐計画の対象だったと、元犯罪者のジャンパオロ・マンカがイタリア紙『コリエレ・デラ・セラ』のインタビューで明かした。

マンカは、長期服役中に親しくなった悪名高いレナート・ヴァランザスカから、その犯行計画を聞かされていたという。

マンカは「私も彼もミランファンで意気投合した」と語る。ヴァッリャンツァスカは「ファン・バステンを誘拐し、身代金を要求する計画を立てていた」と明かしたという。

数か月間、ファン・バステンはヴァランザスカ一味に尾行されたが、最終的には「インテルを喜ばせたくない」という理由で中止された。

1987～1995年、ファン・バステンはACミランの絶対的スターで、クラブに多くのタイトルをもたらした。もし誘拐が実行されていれば、スポーツ界に大きな影響が及んだだろう。ヴァランザスカには、それを実行する気にはなれなかった。

もしファン・バステンがスターでなければ、結果は変わっていたかもしれない。ヴァランザスカは武装強盗、殺人、誘拐を繰り返した冷酷な犯罪者だった。 合計で終身刑4回と295年の刑を科せられ、52年間服役した」と『デ・テレグラーフ』紙は伝えている。