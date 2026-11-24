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ジャマル・ムシアラと所属クラブのバイエルン・ミュンヘンをめぐる問題に注目すべき進展があった。両者の緊張関係は、今後数日のうちに解消へ向かう可能性がある。

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この問題はここ数日、ドイツで大きな議論を呼んでいる。バイエルン・ミュンヘン幹部による一連のメディアでの発言が、ジャマル・ムシアラをめぐる激しい論争に火をつけた。焦点となったのは契約金額で、健康状態を理由とした度重なる離脱を考えれば見合っていないとみなされたのだ。

緊張と激しい議論が続いた数日を経て、両者は今後の対応を話し合うため会談の場を設けた。

放送局「スカイ・ドイツ」によると、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクターを務めるマックス・エベールは、この会談を「建設的」だったと評した。

エベールは、ムシアラのアドバイザーであるクリスティアン・シュミットとトビアス・アルトシェフルと会談した。ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲは同席しなかった。

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報道によれば、会談は穏やかな雰囲気で行われ、給与の問題には触れられなかったという。すべての関係者が目指しているのはムシアラの完全復活であり、同選手とバイエルンとの契約は2030年まで残っている。年俸は2500万ユーロだ。

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ムシアラの症状が再び悪化

ムシアラは数カ月前から神経系の症状に苦しんでおり、大きな負担となっている。この問題は本人だけでなくバイエルン・ミュンヘンにも影響を及ぼしている。クラブは最近、パフォーマンスが振るわないことを理由に減俸を提案したとして厳しい批判を浴びており、この件はドイツで大きな議論を巻き起こしている。

『ビルト』紙が報じたところによると、ムシアラは先週の月曜日に症状が再び悪化した。近いうちに回復する見込みは低いとみられる。

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バイエルン・ミュンヘンに直接の批判

国際プロサッカー選手会（FIFPRO）は先週の土曜日、ムシアラの契約をめぐってバイエルン・ミュンヘン幹部が繰り返し公の場で発言していることを批判した。

FIFPROは声明で次のように述べている。「バイエルン・ミュンヘンの名誉会長、CEO、そして前CEOが相次いでムシアラの契約に疑問を呈した。FIFPROによれば、これはあらゆる交渉に先立ってムシアラと代理人に圧力をかけるための組織的な戦略である。バイエルン・ミュンヘンほどの規模のクラブであれば、より賢明な姿勢を示すべきだ。バイエルン・ミュンヘンにはムシアラを守る義務がある」

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同団体は、一連の発言は今後予想される交渉を前に選手とその代理人に圧力をかけるための組織的な戦略だとみなしている。そのうえでクラブに対し、契約上の義務を尊重し、選手の健康状態や将来を公の議論の対象にしないよう求めた。

さらに、バイエルンには所属選手をケアする責任があると付け加えた。将来をめぐる不透明な状況は、特に負傷からの回復期において、プロ選手のメンタルヘルスに悪影響を及ぼしかねないと警鐘を鳴らしている。

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また、ムシアラの将来や健康状態を公の議論の対象にすることは、本人にかかる重圧を一層強めるものだと指摘した。

FIFPROは、契約に関する懸念があるならば、メディアでの発言ではなく、選手とその代理人との間で非公開の場で話し合うべきだと強調した。

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同団体は、契約は尊重されなければならないと明言した。選手が負傷したり調子を落としたりしても、クラブが事前に合意した条件を見直す権利を得るわけではない。それは、選手が傑出したパフォーマンスを続けたからといって、自動的に昇給を要求する権利を得るわけではないのと同じだと説明している。