ヨーロッパ主要リーグのクラブにとって夏の移籍市場が終盤に差しかかるなか、無所属の選手リストには依然として豊富な経験を持つ複数のフォワードが名を連ねており、彼らはいずれも移籍金なしでどのチームにも加入することができる。その筆頭に挙げられるのが、アルゼンチン人のマウロ・イカルディ、フランス人のアンソニー・マルシャル、スペイン人のジョセルー・マト、オランダ人のマイロン・ボアドゥ、そしてイングランド人のダニー・イングスだ。

33歳のイカルディは、獲得可能な最も注目すべき名前のリストで筆頭に立つ。トルコのガラタサライでの4シーズンにわたる挑戦を終えた彼は、その間に77得点を挙げ、かつてインテル・ミラノやパリ・サンジェルマンで見せていた得点力の大部分を取り戻した。このアルゼンチン人フォワードには、トルコリーグ内に引き留めたいと考えるベシクタシュが関心を寄せている。

アンソニー・マルシャルもまた、注目すべき選択肢の一つとして挙げられる。この30歳のフランス人フォワードは、メキシコのモンテレイでの挑戦を終え、フリーの選手となった。

マルシャルはこれまでにモナコ、マンチェスター・ユナイテッド、セビージャ、AEKアテネのユニフォームを身にまとってきており、ヨーロッパのピッチで幅広い経験を積んでいる。

一方、オランダ人のマイロン・ボアドゥは、その年齢を考えると異なるタイプの選択肢だ。彼はわずか25歳で、PSVアイントホーフェンとの契約が満了し無所属となった。近年は負傷が彼のキャリアに影響を及ぼしてきたものの、このフォワードは依然としてスピード、動きの能力、そして再び第一線へ返り咲くために必要な経験を持ち合わせている。

獲得可能なスペイン人フォワードの中では、ジョセルー・マトが際立った存在だ。この36歳の選手は、カタールのアル・ガラファでの挑戦を終え、新たなクラブを探している。

このフォワードは輝かしい実績を持っており、とりわけ2023-2024シーズンのレアル・マドリードでの決定的な活躍が光る。彼はチームのUEFAチャンピオンズリーグ制覇への道のりで重要な役割を果たした。

リストにはさらに、34歳のダニー・イングスも含まれている。彼はシェフィールド・ユナイテッドを退団し、フリーの選手となった。

このイングランド人フォワードは、リバプール、サウサンプトン、アストン・ヴィラ、ウェストハムでプレーしており、イングランドサッカーにおいて長い経験を有している。そのため、移籍金を支払うことなく経験豊富なフォワードを求めるクラブにとって、うってつけの選択肢となっている。