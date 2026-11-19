移動中のトラブルを笑い飛ばすFW
サントスの選手たちが代わりの車両に乗るまで路上で約10分待つ間、ネイマールは予期せぬ路上での足止めを気にする様子もなかった。『Globo』によると、34歳のネイマールをめぐる警備上の対応について、突然の停車で一時緊張が走った。ただ、軍警察はすでに一行を護衛していた。異例の事態に見舞われながらも、アウェーのサントスはブラジリア標準時19時30分のキックオフに間に合うようスタジアムに到着した。
クラブ、突然の車両トラブルを説明
かつて所属したバルセロナとパリ・サンジェルマンの元FWネイマールは、負傷に苦しんだサウジ・プロリーグのアル・ヒラルでの1年半でわずか7試合に出場した後、2025年1月に育ったクラブへ復帰した。ネイマールは、立ち往生したバスからチームメイトたちが明るい表情で降りる様子を撮影した。
ネイマールはトラブルを笑い飛ばしながら、サントスの愛称「ペイシェ」にかけて、動画に「大物の魚が妨害された。エンタメチームは止まらない」と添えた。
ブラジルの報道は、ネイマールが「常に武装した専属警備員と移動する」と伝えた。一方、広く報じられたクラブの声明は、今回の出来事について次のように説明した。「サントスFCは、チームをホテルからコウト・ペレイラ・スタジアムへ運ぶために手配したバスが、移動途中に機械的な問題に見舞われたことを発表します。クラブは迅速に対応し、数分以内に新たな車両を用意して、スタジアムへの到着の遅れを最小限に抑えました」
ブラジルの名手、国内でのプレーを立て直す
週半ばのこの試合で、ネイマールは2試合の出場停止を終え、先発メンバーに直ちに復帰した。2017年にバルセロナからPSGへ移籍した際の移籍金は2億ポンドと報じられ、今も世界最高額の選手だ。コンディションの問題に苦しみながらも、今季は28試合で10ゴール8アシストを記録している。
ブラジル代表歴代最多の80ゴールを挙げ、ペレ、ロナウド、ロマーリオを上回るネイマールは、2023年11月のウルグアイ戦で負った前十字靱帯と半月板の負傷を乗り越え、夏のワールドカップではカルロ・アンチェロッティ監督の下で途中出場を2試合記録した。2013年にバルサへ加入する前、キャリアの出発点となった下部組織のあるクラブに戻り、フィリペ・コウチーニョ、アルトゥール・メロ、エヴェルトンとともにプレーしている。
サントス、好調のままシーズンを終えることを目指す
移動中の騒動も過ぎ去り、出場停止を終えたネイマールはシーズン終盤に向けて安定した勢いを築こうとしている。サントスが経験豊富な主力を頼りにセリエAを好調のまま終えるためにも、主将が負傷せずにプレーを続けることは重要だ。ブラジルで安定した調子を維持できるかどうかは、クラブでの将来や今後の代表での目標にも影響するだろう。