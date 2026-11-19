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サントスの主将ネイマールは水曜日、コリチーバとのセリエAの試合に向かう途中でチームバスが故障したトラブルを笑いに変えた。チームメイトとともに移動途中で故障したバスを降りざるを得なくなったベテランのブラジル人FWは、SNSで冗談交じりにチームが妨害されたと主張した。

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移動中のトラブルを笑い飛ばすFW

サントスの選手たちが代わりの車両に乗るまで路上で約10分待つ間、ネイマールは予期せぬ路上での足止めを気にする様子もなかった。『Globo』によると、34歳のネイマールをめぐる警備上の対応について、突然の停車で一時緊張が走った。ただ、軍警察はすでに一行を護衛していた。異例の事態に見舞われながらも、アウェーのサントスはブラジリア標準時19時30分のキックオフに間に合うようスタジアムに到着した。

クラブ、突然の車両トラブルを説明

かつて所属したバルセロナとパリ・サンジェルマンの元FWネイマールは、負傷に苦しんだサウジ・プロリーグのアル・ヒラルでの1年半でわずか7試合に出場した後、2025年1月に育ったクラブへ復帰した。ネイマールは、立ち往生したバスからチームメイトたちが明るい表情で降りる様子を撮影した。

ネイマールはトラブルを笑い飛ばしながら、サントスの愛称「ペイシェ」にかけて、動画に「大物の魚が妨害された。エンタメチームは止まらない」と添えた。

ブラジルの報道は、ネイマールが「常に武装した専属警備員と移動する」と伝えた。一方、広く報じられたクラブの声明は、今回の出来事について次のように説明した。「サントスFCは、チームをホテルからコウト・ペレイラ・スタジアムへ運ぶために手配したバスが、移動途中に機械的な問題に見舞われたことを発表します。クラブは迅速に対応し、数分以内に新たな車両を用意して、スタジアムへの到着の遅れを最小限に抑えました」

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ブラジルの名手、国内でのプレーを立て直す

週半ばのこの試合で、ネイマールは2試合の出場停止を終え、先発メンバーに直ちに復帰した。2017年にバルセロナからPSGへ移籍した際の移籍金は2億ポンドと報じられ、今も世界最高額の選手だ。コンディションの問題に苦しみながらも、今季は28試合で10ゴール8アシストを記録している。

ブラジル代表歴代最多の80ゴールを挙げ、ペレ、ロナウド、ロマーリオを上回るネイマールは、2023年11月のウルグアイ戦で負った前十字靱帯と半月板の負傷を乗り越え、夏のワールドカップではカルロ・アンチェロッティ監督の下で途中出場を2試合記録した。2013年にバルサへ加入する前、キャリアの出発点となった下部組織のあるクラブに戻り、フィリペ・コウチーニョ、アルトゥール・メロ、エヴェルトンとともにプレーしている。

サントス、好調のままシーズンを終えることを目指す

移動中の騒動も過ぎ去り、出場停止を終えたネイマールはシーズン終盤に向けて安定した勢いを築こうとしている。サントスが経験豊富な主力を頼りにセリエAを好調のまま終えるためにも、主将が負傷せずにプレーを続けることは重要だ。ブラジルで安定した調子を維持できるかどうかは、クラブでの将来や 今後の代表での目標 にも影響するだろう。