モロッコ代表のヤシル・ザビリが、ラシン・サンタンデールで得点を量産し続けている。バレンシア戦で今季7点目を記録し、チームの攻撃の最重要兵器の一人としての地位をさらに強固なものとするとともに、ラミン・ヤマルやキリアン・エムバペといった名だたる選手たちと並んで、リーガ・エスパニョーラ得点王争いに加わった。

ザビリは通算得点を7に伸ばし、ラミン・ヤマル、エムバペと肩を並べた。なお、得点ランキングの首位はラフィーニャで、12得点を挙げている。

このモロッコ人ストライカーは、フランスのスタッド・レンヌからレンタル移籍でラシン・サンタンデールに加入した。モロッコ代表が優勝を飾ったU-20ワールドカップで得点王に輝いた後、際立ったパフォーマンスを披露している。

ザビリの7得点の内訳は、エルチェ戦での3得点、アラベス戦での2得点、カンプ・ノウでのバルセロナ戦での1得点となっており、そこに今回のバレンシア戦での最新ゴールが加わった。アタッキングサードで違いを生み出す能力を改めて証明し続けている。

この活躍を受け、ラシン・サンタンデールはスタッド・レンヌに対し、選手の契約を完全買い取りするオファーを提示する可能性を排除していない。チームへの残留を確保するためで、特に素早い順応と攻撃面での明確な影響力が評価されている。

また、ここ最近はザビリがモロッコA代表でも初出場を果たした。同代表には優れた攻撃的オプションが揃っているが、この若きストライカーにとっては国際舞台で能力を証明する新たな機会となりうる一歩だ。