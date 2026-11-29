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次回の五輪出場を目指すモロッコの年代別代表のひとつで、指導体制の変更が現実味を帯びてきた。2027年3月に控えるセネガルとの決戦を前に、コーチングスタッフの再編が取り沙汰され始めたのだ。この一戦は、2028年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねるU-23アフリカネイションズカップ本大会への出場権を争うものだ。

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複数のモロッコメディアの報道によると、モロッコサッカー連盟はU-23モロッコ代表のスタッフにサイード・シバ氏を招へいすることを検討している。この件については初期段階の話し合いが行われたものの、現時点で最終決定には至っていないという。元指揮官のシバ氏には、現体制のスタッフに加わる可能性と、チームの指揮を全面的に任される可能性の両方が残されている。

この動きにより、現在チームを率いるジャマル・アイト・ベン・イディル監督の立場が変わる可能性もある。シバ氏をアシスタントとして迎えるのか、それとも指揮官に据えるのか、想定される変更の形はまだ決まっていない。いずれも、出場権獲得への道を左右する注目の一戦に向けたモロッコ代表の準備の一環である。

モロッコは予選でエチオピアをホーム&アウェーの2試合合計6-3で破り、この段階まで勝ち進んだ。対するセネガルは南スーダンを3-1で退けて駒を進めており、大陸大会への道を切り開こうと大きな野心を抱く両国が激突することになる。

『アフリクフット』によると、モロッコ対セネガルの2試合は2027年3月22日と30日に行われる予定だ。両国にとって極めて重要な一戦であり、U-23アフリカネイションズカップ本大会進出に向けた決定的な関門となる。同大会は2028年五輪サッカー競技の予選を兼ねており、2試合に向けた戦術面とフィジカル面の準備の重要性は一段と高まっている。

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シバ氏はモロッコの年代別代表で輝かしい実績を残してきた。2023年にはU-17モロッコ代表を率いてU-17アフリカネイションズカップ決勝に進出し、セネガルに1-2で敗れたものの、大会期間中の手腕が評価され、アフリカサッカー連盟(CAF)から大会最優秀監督賞を贈られている。

その歩みはこれだけにとどまらない。数カ月後にはU-17モロッコ代表をU-17ワールドカップのベスト8へと導いた。こうした結果により、代表チームのプロジェクトでその経験を生かすべき人材のひとりとしての評価を確固たるものにしている。一方、モロッコはモハメド・ウアビ氏との連携のもと、A代表の合宿に招集されてきた若手選手を加えて陣容を強化する選択肢も持っており、セネガルとの一戦を前に選手層に厚みをもたらす可能性がある。