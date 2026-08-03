ドイツ人指揮官でバルセロナを率いるハンジ・フリックが、エジプト出身の若きストライカー、ハムザ・アブドゥルカリムを、カタルーニャのクラブがイングランドのセント・ジョージズ・パーク・センターでのキャンプの締めくくりとして今週月曜日に行ったチーム内トレーニングマッチのメンバーから外した。この突然の決定は、若き得点源のチームでの将来をめぐる疑問を呼んでいる。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によれば、フリックはプレストン・ノース・エンドとの親善試合が中止となったことを受け、各20分の3ピリオド制のチーム内トレーニングマッチを実施したという。プレストンはカタルーニャのクラブと対戦するのに十分な選手数を確保できなかった。フリックはこの実験的な対戦に正式な色合いを添えるべく、プロの審判を招いて試合を裁かせた。

構想外となったハムザ・アブドゥルカリム

注目を集める突然の決定として、エジプト人ストライカーのハムザ・アブドゥルカリムは、直前の親善試合で2つの見事なゴールを決めるなど明確な輝きを見せていたにもかかわらず、トレーニングマッチに出場しなかった。

フリックはハムザをトレーニングマッチから外した理由を明かしておらず、それが広範な疑問を呼び起こした。

また、スペイン人サイドバックのアレハンドロ・バルデも、コーチングスタッフから理由が説明されないままトレーニングマッチに出場しなかった。

チームを分割し攻撃の代役を試すフリック

フリックは選手たちを均衡の取れた2チームに分けた。第1のチームは、ポーランド人GKシュチェスニー、チャビ・エスパルト、クリステンセン、ジェラール・マルティン、ジョフレ・トーレンツ、カサド、マルク・ベルナル、オリオール・ジョリン、アデミ、イブリマ・トゥンカラ、アレックス・ゴンサレスで構成された。

対する陣営には、GKイケル・ロドリゲス、エクトル・フォルト、アラウホ、コルテス、ペスケイラ、ファリニャス、ジル・フェルナンデス、フェルミン、ロニー、トニ・フェルナンデス、ラフィーニャが名を連ねた。

ベンチには、アーロン・ヤコブシフィリ、トミー・マルケス、オスカル・ジェスタウ、シェイン・クライファート、イブラヒム・ディアラ、そしてこのトレーニングマッチでバルセロナのトップチームに初登場したジェシ・ビシオが控えた。

フェルミンが先制、フリックはセンターフォワードを試す

トレーニングマッチが始まってすぐ、フェルミンが序盤の攻撃の一つで自チームの先制点を挙げたが、数瞬後にチャビ・エスパルトが相手チームのために素早く同点に追いついた。

この実験的な試合で最も注目された出来事の一つは、フリックがハムザ・アブドゥルカリム不在の中でセンターフォワードのポジションをテストしたことだ。ここでは、直前のバーミンガムとの親善試合に出場しなかったトニ・フェルナンデス、さらにイブリマ・トゥンカラがこの前線のポジションを担う選手に選ばれた。ドイツ人指揮官が有効な攻撃の代役を見つけようとする試みである。

負傷しながらもスタンドに姿を見せたデ・ヨング

右膝の負傷で欠場中のオランダ人スター、フレンキー・デ・ヨングは、保存療法を続けるか手術による処置が必要かを判断するためのさらなる医療検査を待つ身であるが、チームメートを見守るためスタンドに姿を見せた。

また、トレーニングマッチにはスポーツディレクターのデコ、エグゼクティブディレクターのボージャン・クルキッチ、フットボールディレクターのアレハンドロ・エチェバリアも出席し、公式シーズン開幕を前に選手たちのパフォーマンスを間近で確認した。

ハムザの将来をめぐる疑問の中でのバルセロナ帰還

この非公式の親善試合の後、バルセロナはセント・ジョージズ・パークで数時間の休息を取ってから、バルセロナへ戻るため空港へ向かった。チームは月曜日の午後早い時間に到着する予定である。

そして最も重要な疑問は宙に浮いたままだ。明確な輝きを見せていたにもかかわらず、ハムザ・アブドゥルカリムがトレーニングマッチから外された理由は何なのか。そしてそれは、カタルーニャのクラブでの彼の将来における新たな展開を示すものなのだろうか。