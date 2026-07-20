センターバックのマルティネスは試合後、「ペドリが『メッシは失敗した。みんな家に帰れ』と言いながら近づいてきた。僕はパレデスの隣にいて、彼が反応した」と語った。

延長戦の末0-1で敗れたこの試合で、ハーフタイム直前に負傷交代したマンチェスター・ユナイテッドの選手の発言は不可解だ。スペイン代表MFペドリは騒動に全く関与していなかった。マルティネスは、彼をFCバルセロナのチームメイトであるガビと取り違えたのだろう。

騒動の始まりは、試合終了直後にスペインのロドリとアルゼンチンのナウエル・モリーナがもみ合いになった場面だ。そこにスペインの控え選手エリック・ガルシアが割って入り、激しい集団乱闘へと発展。パレデスも加わった。

W杯決勝後、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスは完全に暴走した。

アルゼンチンのMFパレデスはまずガルシアを蹴り飛ばし、続いてガビが加わった。マルティネスは「ガビが南米勢を挑発した」と説明した。 ワールドカップ決勝で負けた直後だったし、あんな言葉を聞かされて冷静でいられるわけがない」とマルティネスはガビに詰め寄り、彼を地面に倒したチームメイトを擁護した。さらに「サッカーは感情のスポーツだが、あの言葉は必要なかった。試合が終われば、勝っても負けても相手を尊重すべきだ」とガビの行動を批判した。





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その後、事態は収束したが、ヴィンチッチ主審は試合終了後に2度の暴行を行ったパレデスにレッドカードを提示した。

パレデスは後半から途中出場。アルゼンチンは守備を固め、0－0で延長戦へ持ち込んだ。 延長ではスペインが実力を発揮し、106分にフェラン・トーレスのゴールで1－0勝利した。