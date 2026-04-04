大混乱：エンツォ・フェルナンデスがチームを去った後、チェルシーのスター選手がレアル・マドリードへの移籍を公然とほのめかす

現在、チェルシーのチーム内では波乱の兆しが見えているようだ。エンツォ・フェルナンデスは今週、レアル・マドリードへの移籍の可能性について前向きな発言をしたことを受け、クラブから登録メンバーから外された。スペインメディアによると、モイセス・カイセドも彼の例に倣っているという。

エクアドル出身の24歳のMFは今週、『ディアリオ・AS』紙の独占インタビューに応じ、フェルナンデスと同様にマドリードについて公然と語った。偶然にも、エクアドル代表は先日の国際試合期間中、スペインの首都に滞在していた。

「本当に素晴らしいです」とカイセドはインタビューの冒頭で語った。「街は実に美しい。以前にも来たことがありますが、訪れるたびに感動します。天気も最高だし…ここに来られて本当に嬉しいです」と彼は語った。

当然のことながら、カイセドのアイドルたちの何人かがサンティアゴ・ベルナベウでプレーしていたことを踏まえ、その言葉の直後に彼の将来について問われる。「サッカーの世界では何が起こるか分からないよね？今はチェルシーと契約している」と彼は答える。

「正直なところ、他のクラブのことやロンドンを離れることについてはまだあまり考えていませんが、まあ、結局のところ、サッカーの世界では何が起こるか分かりませんからね。私が望むのはただ楽しむことだけです。契約はありますし、神様が許す限りプレーし続けたいと思っています。その後は、どうなるか様子を見ましょう」と彼は続けた。

カイセドはチェルシーと2031年半ばまでの契約を結んでおり、さらに1年の延長オプションが付いている。フェルナンデスはそれより1年長い契約を結んでいるが、両選手ともまだマドリードへの思いを捨ててはいないようだ。こうした発言が災いし、今週、アルゼンチン人選手は代償を払うことになった。フェルナンデスはリアム・ローゼニオール監督によってメンバーから外され、ポート・ヴェイルとのカップ戦とマンチェスター・シティとのリーグ戦の両方を欠場することになった。

「チェルシーは素晴らしいクラブです」とカイセドは語った。「加入以来、彼らは私を大いに支えてくれました。そのことに感謝し、在籍している限り、毎試合でその恩返しをしたいと思っています。まあ、今後の展開を見守りたいですね」と彼は締めくくった。