世界舞台でモロッコ人主審の威信が問われた一戦は、ドイツ対パラグアイ戦として混乱の末に惨憺たる評価で幕を閉じた。

専門サイト「アルシヴォ・ファール」は主審ジャラール・ジャイドを批判し、W杯史上最悪の判定の一つとして彼に2.0という低評価を与えた。

同サイトは、ジャラール・ジャイドがドイツ対パラグアイのマラソンのような試合で不甲斐ないパフォーマンスを見せたことを指摘した。試合序盤は比較的穏やかで、軽微な判断ミスはあったものの前半はスムーズに進行した。しかし時間が経つにつれてパフォーマンスは劇的に低下した。

延長戦では、ドイツ2点目直前にパラグアイGKジールが犯したファウルを見落とし、「重大なミス」と指摘された。VARが介入しなければ事態はさらに悪化していた。

同サイトは、ボールを争っていないこうしたプレーについて、FIFAが大会前に審判団に厳正な対応を指示していたと指摘した。 その後、試合は「大混乱」に陥った。

サイトは、モロッコ人主審が試合をコントロールできず、選手にファウルを許し、「奇妙」な反則を見逃したと指摘した。

さらに、根拠が不明確なファウル判定や、PK戦まで続いた小競り合いが試合を象徴したとまとめた。